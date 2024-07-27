İçeride başka dışarıda başka

Önceki gün ABD’ye giden ve Kongre’de savaş kahramanı gibi karşılanan Gazze Kasabı Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Harris ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. Biden’ın adaylıktan çekilmesi sonrası Demokratların adayı olması beklenen Harris, Netanyahu ile görüşmesi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görüşme sırasında ateşkes ve esir takası için baskı yaptığını ifade eden Harris, “Gazze’deki vahim duruma sessiz kalmayacağım” dedi. Ancak Amerikan Axios sitesi, gerçeğin bundan farklı olduğunu ortaya çıkardı. Siteye demeç veren Netanyahu’nun heyetindeki iki İsrailli yetkili, Harris’in toplantıdaki sözleri ve tutumu ile toplantı sonrası açıklamalarının çeliştiğini belirtti.

GAZZE İÇİN SESSİZ KALAMAYACAKMIŞ

Netanyahu ile görüşmesinin ardından kameralar karşısına geçen Harris, İsrail lideri ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını ve Orta Doğu ile ilgili gündemi değerlendirdiklerini söyledi. "Gazze'de son 9 ayda olanlar gerçekten yıkıcı. Çok fazla sayıdaki masum sivilin ölümü dahil Gazze'deki insani acıların boyutuna ilişkin ciddi endişemi Başbakan Netanyahu'ya ilettim” diyen Harris, “Aynı şekilde Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi de açıkça ilettim” sözlerini sarf etti. Harris, ölmüş çocukları ve açlıktan umutsuzluğa düşmüş ve güvenlik için yaşadıkları yerden kaçan insanları gördüklerini kaydederek, "Ve ben de sessiz kalmayacağım. Başbakan Netanyahu'ya söylediğim gibi, bu anlaşmayı yapmanın zamanı geldi. Anlaşmayı yapalım. Böylece savaşı sona erdirmek için ateşkes sağlayabiliriz. Rehineleri eve getirelim. Filistin halkına çok ihtiyaç duyulan yardımı sağlayalım" şeklinde konuştu.

İSRAİLLİ YETKİLİLER ŞAŞTI KALDI

Axios’a konuşan İsrailli yetkililer ise, Harris’in açıklamalarını şaşkınlıkla dinlediklerini kaydetti. Yetkililer, Netanyahu'nun Başkan Yardımcısı Harris ile yaptığı görüşmenin gergin veya zor olmadığını vurguladı. Harris’in toplantı sonrası yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla dinlediklerini ifade eden yetkililer, "Harris'in toplantıdan sonraki açıklaması, toplantıda Netanyahu'ya söylediklerinden çok daha eleştireldi" sözlerini sarf etti.

SALINCAK EYALETLERİ KAZANMAK İÇİN

Başkanlık kampanyası sonrası ilk defa bir dünya lideri ile ikili görüşme gerçekleştiren Harris’in söz konusu iki yüzlü tutumunun, seçim kampanyasının bir stratejisi olduğu düşünülüyor. Seçim sonuçlarını belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu kritik önemdeki "salıncak eyaletlerin" (swing states) birçoğunda Başkan Yardımcısı Kamala Harris, az farkla Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın gerisinde görünüyor. Söz konusu eyaletlerde Gazze konusunda hassasiyet ise diğer eyaletlere nazaran daha yüksek. Harris’in “ateşkes” söylemleri ile Müslüman, progressive sol ve ilk kez oy kullanacak Z kuşağını etkilemeyi hedefliyor.

NETANYAHU RAHATSIZ OLMUŞ

Harris’in Netanyahu ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamalar sonrası İsrail medyası ise Harris’in ateşkes görüşmelerine zarar verdiğini öne sürdü. Times of Israel’e konuşan üst düzey diplomatlar, Harris’in rehine anlaşmasında, uzlaşıyı zorlaştırmış olabileceğini belirtti. İsrailli bir yetkili ayrıca Netanyahu'nun, Harris'in, rehine anlaşması müzakerelerinin devam ettiği şu dönemde, İsrail'i alenen eleştirmesinden rahatsız olduğunu söyledi.

BIDEN’DAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Diğer yandan Beyaz Saray, Biden ile Netanyahu arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Başkan Biden, (Gazze'de ateşkes anlaşmasıyla ilgili) kalan boşlukların doldurulması ve mümkün olan en kısa sürede anlaşmanın tamamlanmasını, esirlerin eve dönmesini ve Gazze'deki savaşta kalıcı bir sona erişilmesi gerektiğini belirtti" ifadeleri kullanıldı. Biden'ın ayrıca, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan "sarsılmaz" taahhüdünü bir kez daha yinelediği ve İran ile Hizbullah gibi bölgesel "tehditlere" karşı iş birliği mesajı verdiği de kaydedildi

DIŞ POLİTİKAYI DA TACA ATTI

Netanyahu’nun ziyareti ile birlikte, soykırımın en büyük savunucularından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da planlı dış ziyaretlerini iptal etti ve İsrail liderini karşıladı. Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray, Blinken’ın Laos, Vietnam, Japonya, Filipinler, Singapur ve Moğolistan'ı kapsayan 6 Asya ülkesini ziyaret edeceği, bu turla ABD’nin Asya ile işbirliğinin perçinleneceği ifade edilmişti. Netanyahu’yu karşılamak için Vietnam eski lideri Nguyen Phu Trong'un cenaze törenini kaçıran Blinken’ın bu tutumu, “ABD İsrail için dış politikasını taca attı” yorumuna neden oldu.

Gazze'de vahşi bombardımanlar sürüyor

İşgalci İsrail güçleri, Gazze'deki vahşi bombardımanlarına 294'üncü devam etti. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail uçaklarının Gazze şehir merkezine düzenlediği bombardımanda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Abasan mahallesinde de işgal güçlerinin saldırısında iki Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise bölgede bulunan Tel El-Hava beldesine giren İsrail askerlerini anti-personel füzeleriyle hedef aldığını ilan ederken, bölgede işgal güçleriyle şiddetli çatışmalara giriştiğini bildirdi. Çatışmalarda bazı İsrail askerlerinin öldürüldüğü, bazılarının ise yaralandığı kaydedildi.











