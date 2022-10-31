​İDDEF Afganistan'da cami ve medrese açtı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), eğitim ve insani yardım çalışmalarını sürdürdüğü Afganistan’da hayırseverlerin desteğiyle başkent Kabil’de inşa ettiği Seyyidül Murselin Medresesi ile Enerji ve Su İşleri Bakanlığı Camii ve Gazni şehrinde tamamlanan Sultan Mahmud Gaznevi Mescidi’ni hizmete açtı. Türkiye’den Afganistan’a giden İDDEF İcra Kurulu Üyeleri ile İsmailağa heyeti açılış törenlerine katılım sağlayarak, bir dizi ziyaret ve temasta bulundu. Afganistan'da insani krizin yaşattığı sıkıntıların azalması için yıl boyu süren yardımlarıyla beraber ülkenin imar ve ihya sürecine destek olan İDDEF, eğitim ve insani yardım seferberliği kapsamında önemli adımlar attı.

EN ÖNEMLİ YAPI TAŞI EĞİTİM

İDDEF olarak, “Kardeş iyi günde değil, zor günde belli olur” anlayışıyla Afganların elinden tutularak tüm ihtiyaçlarının giderilmeye çalışıldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Hepimizin bildiği üzere savaştan çıkan toplumlarda her şeye ihtiyaç vardır. Sağlık, eğitim, ekonomi, barınma, gıda gibi birçok nakdi ve ayni yardımlar yaparak mazlum ve mağdur insanların rahat bir nefes alması için gayret ediyoruz. Afganistan’ın özellikle ilerlemesinin ve ayakta kalmasının en önemli yapı taşını eğitim olarak görüyoruz. Ülkenin yarınlarına duyduğu umut, birlik ve beraberliği için eğitim çalışmalarımızı artırıyor, eğitime destek olarak insani yardım çalışmaları yapıyoruz.”

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KALICI ESER TEŞEKKÜRÜ

Açılış törenlerinin ardından Afganistan’daki istişare ve temaslarını sürdüren İDDEF ve İsmailağa heyeti, başkent Kabil’de Afganistan geçici hükümetinin Eğitim Bakanı Mevlevi Habibullah Ağa, Enerji ve Su İşleri Bakanı Molla Abdullatif Mansur, İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani ve Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki’yi ziyaret etti. Ziyarette bakanlarla birlikte ülkede yapılan faaliyetler ve yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulurken, insani yardım, kız ve erkek çocuklarının eğitimi, su problemlerinin çözümü, ziraat, tarım ve kırsal kalkınma, savaş ve işgal nedeniyle yetim kalan çocuklar için yetimhane inşası, tebliğ ve uyuşturucu ile mücadele gibi birçok konu masaya yatırıldı. Özellikle İDDEF’in ülke halkının hizmetine sunulan kalıcı eserleri inşa etmesinden dolayı Afganistan Eğitim Bakanı Mevlevi Habibullah Ağa ile Enerji ve Su İşleri Bakanı Molla Abdullatif Mansur teşekkür etti.

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İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Kardeş ülke Afganistan özellikle işgal döneminin sona ermesinin ardından süratle toparlanmaya çalışıyor. Devletimiz öncülüğünde ülkemizden ‘İyilik Trenleri’ ile insani yardım ulaştırılarak kriz hafifletilirken, İDDEF olarak ülkenin imar ve ihya sürecinde yer alarak eğitim çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda hayırseverlerimizin desteğiyle inşa ettiğimiz Sultan Mahmud Gaznevi Mescidi, Seyyidül Murselin Medresesi ile tadilatını tamamladığımız Enerji ve Su İşleri Bakanlığı Camii’nin açılışını gerçekleştirdik. Ülkenin yarınları olarak çocuklar ve gençler medresemizde ücretsiz olarak iyi bir eğitim alacaklar” denildi.

SAVAŞIN İZLERİ CAMİDEN SİLİNDİ

Türkiye’den hayırseverlerin desteğiyle Kabil’de inşa edilerek bölgedeki ihtiyaç sahibi çocuk ve gençlerin ücretsiz eğitim alması amacıyla hizmete kazandırılan Seyyidül Murselin Medresesi için açılış töreni yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar ve temennilerle açılan medreseyi katılımcılar öğrencilerle birlikte gezerek sohbet etti. Ayrıca savaş ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle kullanılamaz duruma gelen Enerji ve Su İşleri Bakanlığı Camii’ni tadilat eden İDDEF, caminin açılışını gerçekleştirirken, Gazni şehrindeki Sultan Mahmud Gaznevi Mescidi’ni hizmete aldı.

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