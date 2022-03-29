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Dünya İDDEFin Yemene yardımları sürüyor
ORTADOĞU

İDDEF'in Yemen'e yardımları sürüyor

İDDEF, iç savaş ve insani krizin devam ettiği Yemen’de Ramazan ayı boyunca ihtiyaçlarını temin edecekleri kumanyaları ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu ‘İyilik Seninle’ sloganıyla 40 ülke 263 bölgede başlattığı Ramazan 2022 çalışmalarında ağırlık verdiği ülkelerden bir tanesi olan Yemen’de ilk etapta 600 aileye kumanya dağıttı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İDDEFin Yemene yardımları sürüyor
İDDEF'ten Yemen'e destek.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “İDDEF olarak, Ramazan’ın başlamasına sayılı günler kala hayırseverlerimizin bağışlarıyla hazırlanan kumanyaları dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan, iç savaş nedeniyle devam eden insani krizin ciddi boyutlara ulaştığı ve insanların güvenli gıdaya ulaşamadığı Yemen’de dağıtmaya başladık.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaçlarını temin edecekleri kumanyaları ilk etapta 600 aileye teslim ederken, mübarek aya acılarının bir nebze de olsa hafifleyerek girmesini hedefledik. Ramazan ayı boyunca çalışmalarımızın devam edeceği Yemen’de 20 milyondan fazla sivil insani yardıma muhtaç şekilde yaşam mücadelesi verirken yoksul Yemen halkı başta gıda olmak üzere temiz su ve sağlık problemleri yaşıyor. Yıl boyunca yanında olmaya çalıştığımız Yemenli kardeşlerimize yönelik yardımlarımızı Ramazan ayında daha da artırıyoruz” denildi.

Hayırseverlerin zekat bağışlarını da gıda kolisi olarak bölgeye ulaştıran İDDEF'in ayrıca Yemen için bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanlarının kesimini de gerçekleştirdiği kaydedildi.

  • Hayırseverler, iftar, kumanya ve kurban bağışı için "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 00 65" numaralı telefondan detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.
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