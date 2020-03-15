Dünya İdlib devriyesi başlıyor
ORTADOĞU

İdlib devriyesi başlıyor

Türkiye ve Rusya işbirliğinde İdlib’den geçen M4 karayolu çevresindeki 12 kilometrelik güvenli koridorda ortak devriyeler bugün başlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara’da 4 gün süren heyetlerarası görüşmelerin ardından hazırlanan metin önceki gün yürürlüğe girdi. 5 Mart Moskova mutabakatının ilk uygulamasının bugün yapılması bekleniyor. Devriyeler M4 karayolunda Serakib’in 2 kilometre batısındaki Turumba’dan başlayarak Ayn el-Havr’a kadar olan hatta icra edilecek. Ankara’daki görüşmelerde, ortak devriyelerin yapısı, sıklığı, süresi, katılacak unsurların büyüklüğü, devriyelerin sağlıklı işlemesi için gerekli tüm teknik ve taktik detaylar netleştirildi. Ancak detaylara ilişkin açıklama yapılmadı. Bugün itibariyle başlayacak devriyelerde sahadaki önlemler de görünür hale gelecek.

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