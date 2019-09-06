İdlib diplomasisi hız kazanacak

İdlib’de sivilleri hedef alan saldırılar yeni göç dalgasının tetiklerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sivillere yönelik saldırıların engellenmesi için yoğun mesai harcıyor. Erdoğan bu çabasını diğer liderlere de anlatarak onlardan destek isteyecek. Erdoğan eylül ayı içerisinde önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek.

İLK RANDEVU 16 EYLÜL’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ay sonunda gerçekleşecek olan BM toplantısında ise ABD Başkanı Donald Turmp ve diğer dünya liderleri ile bir araya gelecek. Erdoğan’ın ilk randevusunu tarihi 16 Eylül olacak. Ankara’da gerçekleşecek olan Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderler toplantısında gündemin en önemli konusu Suriye olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu tarihte Türkiye’de olacak. Astana süreci kapsamında Soçi’de, İdlib çatışmasız bölge planının uygulamaya konulmasını sağlayan üç lider İdlib’de sivillerin durumunu görüşecek.

ABD’DE GÜNDEME TAŞIYACAK

Erdoğan’ın Suriye ve İdlib’de yaşananları gündeme getireceği ikinci önemli toplantı ise ABD’de gerçekleşecek. 24 Eylül’de BM Genel Kuruluna hitap edecek olan Erdoğan, sivillerin yaşadığı zorluk ve sıkıntıları anlatacak. BM Genel Kurulu kapsamında Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile de bir araya gelmesi planlanıyor. İkili görüşmede Erdoğan’ın Suriyeli sivillerin hayatlarının normale dönmesi için “güvenli bölgenin” önemine değinmesi bekleniyor.

ÖZEL TEMSİLCİ ANKARA’DAYDI

Öte yandan BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de Suriye özellikle de İdlib‘deki gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye’ye geldi. Temaslarına bugün de devam etmesi beklenen Suriye özel temsilcisinin, Suriye’de anayasa yazım çalışmalarıyla ilgili yürütülen süreç hakkında Türk muhataplarına bilgi vermesi de bekleniyor.