İdlib’de acı bilanço: Son bir ayda 33 çocuk hayatını kaybetti

Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, nisan ayının sonundan beri Beşşar Esed rejimi ve Rusya’nın yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalıyor. Uluslararası çocukları koruma örgütü Save the Children (Çocukları Koruyun) ve onun ortak kuruluşu Hurras Network’ün hazırladığı rapora göre, Suriye’de çatışmaların devam ettiği İdlib kentinde son bir ay içinde, 2018’in tamamındakinden fazla sayıda çocuk hayatını kaybetti.

‘TAM BİR KABUS’

Rapora göre son dört haftada en az 33 çocuk öldü. 2018’in tamamında bu sayı 31 olmuştu. Save the Children Suriye Direktöri Sonia Khush, İdlib’deki son durumun tam bir kabus olduğunu belirterek, “Zarar korkunç boyutta. Fark gözetmeden yapılan saldırılarda çocukların bir kez daha öldürüldüğü ve yaralandığı açık” ifadelerini kullandı.

4 GÜNDE 79 SİVİL ÖLDÜ

Rapora göre bu hafta, nisan ayından bu yana İdlib’de en kanlı hafta oldu. Sadece 22 Temmuz’da Serakib ve Marratinnuman ilçelerindeki pazar yerlerine düzenlenen hava saldırılarında 50 sivil öldü. Rejim ve Rus güçleri, saldırılarına dün de devam etti. Sabah saatlerinden itibaren düzenlenen yoğun hava ve kara saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti. Bu rakamla birlikte hafta başından bu yana Rusya ve Esed rejiminin hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 79’a yükseldi.

Esed ve destekçisi Rusya İdlib'de katliam yapıyor.

MUHALİFLERİN KALESİ

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, Mart 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Ancak rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018’de Soçi’de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

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Katliamları belgeliyordu

Rusya’nın İdlib’e düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Sivil Savunmanın (Beyaz Baretliler) medya çalışmalarını yürüten ve Anadolu Ajansı (AA) için de serbest habercilik yapan Enes Diyab’ın iş arkadaşı Hamid Kutayni, arkadaşının rejim ve destekçilerinin işlediği suçları belgelediği sırada hayatını kaybettiğini söyledi. Kutayni, “Enes gitti ancak onun rejim ve destekçilerinin katliamlarına ilişkin çektiği ve belgelediği dosyalar kaldı. Enes’i öldüren suçlu serbest dolaşırken, Enes aramızdan ayrıldı” diye konuştu.

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