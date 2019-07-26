Dünya İdlibde acı bilanço Son bir ayda 33 çocuk hayatını kaybetti
ORTADOĞU

İdlib’de acı bilanço: Son bir ayda 33 çocuk hayatını kaybetti

Esed rejimi ve Rusya’nın yoğun saldırıları İdlib’de sivilleri vurmaya devam ediyor. Nisan ayı sonundan bu yana en kanlı günlerin yaşandığı bölgede, son bir ayda, 2018’in tamamındakinden fazla sayıda çocuk hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Esed'in saldırılarında son bir ayda 33 çocuk hayatını kaybetti
Esed'in saldırılarında son bir ayda 33 çocuk hayatını kaybetti

Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, nisan ayının sonundan beri Beşşar Esed rejimi ve Rusya’nın yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalıyor. Uluslararası çocukları koruma örgütü Save the Children (Çocukları Koruyun) ve onun ortak kuruluşu Hurras Network’ün hazırladığı rapora göre, Suriye’de çatışmaların devam ettiği İdlib kentinde son bir ay içinde, 2018’in tamamındakinden fazla sayıda çocuk hayatını kaybetti.

‘TAM BİR KABUS’

Rapora göre son dört haftada en az 33 çocuk öldü. 2018’in tamamında bu sayı 31 olmuştu. Save the Children Suriye Direktöri Sonia Khush, İdlib’deki son durumun tam bir kabus olduğunu belirterek, “Zarar korkunç boyutta. Fark gözetmeden yapılan saldırılarda çocukların bir kez daha öldürüldüğü ve yaralandığı açık” ifadelerini kullandı.

4 GÜNDE 79 SİVİL ÖLDÜ

Rapora göre bu hafta, nisan ayından bu yana İdlib’de en kanlı hafta oldu. Sadece 22 Temmuz’da Serakib ve Marratinnuman ilçelerindeki pazar yerlerine düzenlenen hava saldırılarında 50 sivil öldü. Rejim ve Rus güçleri, saldırılarına dün de devam etti. Sabah saatlerinden itibaren düzenlenen yoğun hava ve kara saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti. Bu rakamla birlikte hafta başından bu yana Rusya ve Esed rejiminin hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 79’a yükseldi.

Esed ve destekçisi Rusya İdlib'de katliam yapıyor.

MUHALİFLERİN KALESİ

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, Mart 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Ancak rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018’de Soçi’de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

REKLAM
  • Katliamları belgeliyordu
  • Rusya’nın İdlib’e düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Sivil Savunmanın (Beyaz Baretliler) medya çalışmalarını yürüten ve Anadolu Ajansı (AA) için de serbest habercilik yapan Enes Diyab’ın iş arkadaşı Hamid Kutayni, arkadaşının rejim ve destekçilerinin işlediği suçları belgelediği sırada hayatını kaybettiğini söyledi. Kutayni, “Enes gitti ancak onun rejim ve destekçilerinin katliamlarına ilişkin çektiği ve belgelediği dosyalar kaldı. Enes’i öldüren suçlu serbest dolaşırken, Enes aramızdan ayrıldı” diye konuştu.

Kusursuz operasyon
DÜNYA
Kusursuz operasyon

Maraş açılacak
DÜNYA
Maraş açılacak
Faiz düştü ezber bozuldu

Faiz düştü ezber bozuldu

4,5 yıl aradan sonra yapılan faiz indirimi, ezber bozan karar oldu.
Anlaşmaları askıya aldı

Anlaşmaları askıya aldı

​İsrail'in işgal girişimlerine Filistin'den sert tepki.
Türk tırlarına gümrük zulmü

Türk tırlarına
gümrük zulmü

Suudiler, Türk araçlarını gümrükte bekletiyor.
Korgeneraller<br> YAŞ'ı bekliyor

Korgeneraller
YAŞ'ı bekliyor

Erdoğan, başkanlığında 1 Ağustos'ta toplanacak.
Mossad’a top atışı

Mossad’a top atışı

İsrailli ajanların yardımına ABD yetişti.
Maraş açılacak

Maraş açılacak

Maraş'ın açılması için ilk adım atıldı.

Avrupa<br> 'düşman' görüyor

Avrupa
'düşman' görüyor

Türkiye 'muhacir' görüyor, Batı 'tehdit' diyor.

Önce 48, sonra <br>72 saatlik grev

Önce 48, sonra
72 saatlik grev

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde yeni grev kapıda.

Diyarbakır'da<br> petrol mesaisi

Diyarbakır'da
petrol mesaisi

Hidrolik çatlatmayla petrol üretilecek.
İlk teşekkür Amasya'ya

İlk teşekkür Amasya'ya

Bahçeli, 3T gezilerine yarın başlıyor.
MİT ve TSK'dan<br>'mikro cerrahi' operasyon!

MİT ve TSK'dan
'mikro cerrahi' operasyon!

'Arabada neden patlayıcı izi yok?' sorusu yanıtını buldu.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.