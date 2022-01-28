Dünya İdlibde babalar çocukları donmasın diye nöbetteler
ORTADOĞU

İdlib'de babalar çocukları donmasın diye nöbetteler

İdlib’teki Şahşabo Kampı’ndaki çadırlarda tam anlamıyla bir insanlık dramı yaşanıyor. Babalar, dondurucu soğukta ailelerini hayatta tutabilmek için nöbet tutuyor. Çocuklarını sadece battaniye ile ısıtabilen Yasir Barri, bütün gece yıkılmaması için çadırın üzerinde biriken karı temizlerken, Hüseyin Nasır da çocuklarını ısıtmak için gazı bitmek üzere olan seyyar yemek tüpü yakıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İdlibde babalar çocukları donmasın diye nöbetteler
İdlib’teki çadır kampta kalan babalar, gece çocuklarının donmaması için nöbet tutuyor.

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki babalar, kış aylarının sert geçmesi nedeniyle çocuklarının donmaması için dondurucu soğukta gece nöbeti tutuyor.

Aşırı soğuk havalar, Suriye’nin kuzey ve kuzeybatısında zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı derme çatma çadırların bulunduğu bölgelerde de etkili oluyor. Yağışlar ve dondurucu havalar, İdlib ve çevresindeki bölgeleri olumsuz etkilerken, yoğun kar yağışı nedeniyle de yüzlerce çadır yıkılarak kullanılmaz hale geldi.

TEK SEÇENEĞİMİZ BATTANİYE

İdlib’in Atme kamplar bölgesinde dondurucu havaların etkili olduğu Şahşabo Kampı’nda yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlarda gece zorlu yaşam şartları görüntülendi.

Esed rejimi güçlerinin Hama kırsalındaki Gab Ovası’na düzenlediği yoğun saldırılar sonucunda evini terk ederek kampa sığınan Yasir Barri, 7’si çocuk toplam 12 kişilik ailesiyle bir çadırda yaşadıklarını belirterek, “(Gece) Şu an çadırda sobamız veya yakacak hiçbir şeyimiz yok, geceleri battaniyeden başka bir seçeneğimiz yok, Onları doyurmak için kalbimden bir parça koparıp vermek istiyorum. İş bulamıyorum. Geçimimizi her ay gelen sadece bir yardım kolisi ile sağlıyoruz. Çocuklarımı ısıtamayınca içime atıyorum bana ağır geliyor, ne yapacağımı bilmiyorum.” dedi. En son geçen yıl yakacak yardımı aldığını anlatan Barri, şunları kaydetti: “Şiddetli yağışların olduğu geceler, çadırın içerisi sularla doluyor, tüm eşyalarımız ıslanıyor. Karlı havalarda çadırlarımızın üzerinden biriken karı temizlemezsek çadırlarımız yıkılıyor. Çocuklarıma ilaç alacak param yok. Yalvar yakar tanıdıklardan borç alıp çocuklarıma ilaç temin ediyorum. Çocukların solunum cihazına ihtiyacı var ancak temin edemiyorum. Torunum ve çocuklarımı donmamaları için battaniye ile sarıp sarmalıyorum.”

İLAÇ ALACAK PARAMIZ YOK

Hama’nın kuzey kırsalından İdlib’e göç eden Hüseyin Nasır da dondurucu gecelerde battaniyeye sardığı çocuğunu ısıtmak için çadırda gazı bitmek üzere olan seyyar yemek tüpü yaktığını anlattı.

Bir gözü doğuştan engelli diğer gözü ise yüzde 25 gören Nasır, “Ben çalışamıyorum. Eşim ise tarlada günlük 7 Türk lirasına çalışıyor. Tek isteğim bir ev ve oğlumu ısıtacak soba.” dedi. Baba Nasır, geçimini ve oğlunun ilaç parasını komşularından aldığı borç para ile sağladığını vurguladı.

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