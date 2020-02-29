İdlib'de İran destekli 21 terörist öldürüldü

İran’ın Kum kentindeki Şii dini medreselere ait Hawzahnews sitesinin haberine göre, İdlib'de dün Zeynebiyyun Tugaylarına bağlı 18 ve Fatımiyyun Tugaylarına bağlı 3 militan öldürüldü. Öldürülenler için Kum kentindeki Fatıma-i Masume Türbesi'nde yarın cenaze töreni düzenleneceği ve Masume Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı.
İran destekli grupların Suriye'deki varlığı
- Suriye'deki iç savaşta rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.
- İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli Şii terörist grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.
- Halihazırda, İran Devrim Muhafızları, Kudüs Tugayı, Nüceba Hareketi, Bakir Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, İdlib ve Halep kırsalında rejim saflarında savaşıyor.