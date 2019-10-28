Dünya İdlibde terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadinin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıkları konuştu
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Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıkları konuştu

İdlib'de terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıkları konuştu

İdlib'de ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği operasyonun görgü tanıkları konuştu. Tanıklarından Halit Neccar, "Saat 23.00 (TSİ 00.00) sularında helikopterler geldi. İlk olarak yerden helikopterlere ateş açıldı. Daha sonra helikopterlerden biri olay yerini bombaladı. İki helikopterden asker indirildiğini ve birkaç helikopterin de askerlerin üzerinde uçuş yaptığını gördük" dedi. Diğer tanık Ahmed Muhammed ise, "İlk operasyon yaklaşık 2-2,5 saat sürdü. Ondan sonra helikopter sesi duymadık. Keşif uçağı geldi. 5 dakika sonra da şiddetli patlamalar yaşanmaya başladı. İki patlama sesi duyuldu, ardından 2 patlama daha. Burayı bombalasınlar diye karadan havaya ışık verildi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yer havadan görüntülendi.
Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yer havadan görüntülendi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti.

  • Operasyonun tanıklıklarından Halit Neccar, yaptığı açıklamada, "Saat 23.00 (TSİ 00.00) sularında helikopterler geldi. İlk olarak yerden helikopterlere ateş açıldı. Daha sonra helikopterlerden biri olay yerini bombaladı. İki helikopterden asker indirildiğini ve birkaç helikopterin de askerlerin üzerinde uçuş yaptığını gördük" dedi.

İdlib'de DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü yer havadan görüntülendi
OYNAT 00:59
İdlib'de DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü yer havadan görüntülendi
Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyon alanı drone ile havadan görüntülendi

Görgü tanığı Halit Neccar açıklamada bulundu.

Korkudan merdivenlerin altına saklandıklarını anlatan Neccar, "Helikopterden inenlerin evin yakınında bir kişi ile görüştüğünü ve ona bölgeden uzaklaşma talimatı verdiklerini duyduk. Köyü sarsan 4 patlama hissettik. Bu patlamaların ardından görüştükleri sivile 'Geri dönebilirsin' demişler. Ölenler yanmıştı ve yüzleri belli değildi" diye konuştu.

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Neccar, yerden helikopterlere karşılık ateş edildiğini belirterek, "Yarım saat sonra hareketlilik arttı. Bir yandan karadan ateş açılırken diğer yandan havadan karşılık verildi. Bu, saat 03.30’a kadar sürdü. Yoldan geçen bir dolmuş hedef alınanlar arasındaydı. (Operasyon yapılan) Evin önünde kadın ve çocuk cesetleri vardı. Bazı yaralı siviller ambulansla taşındı" ifadelerini kullandı.

"Burayı bombalasınlar diye karadan havaya ışık verildi"

Operasyonun bir diğer tanığı Ahmed Muhammed de Barişa köyü yakınlarında saat 23.00 (TSİ 00.00) sularında helikopter sesi duyduklarını söyledi.

Operasyonun bir diğer görgü tanığı Ahmed Muhammed açıklama yaptı.
  • Muhammed, "(İlk operasyon) Yaklaşık 2-2,5 saat sürdü. Ondan sonra helikopter sesi duymadık. Keşif uçağı geldi. 5 dakika sonra da şiddetli patlamalar yaşanmaya başladı. İki patlama sesi duyuldu, ardından iki patlama daha. Burayı bombalasınlar diye karadan havaya ışık verildi" şeklinde konuştu.

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ABD Başkanı Trump: DEAŞ lideri Bağdadi ölü ele geçirildi

Patlamaların çok şiddetli olduğunu vurgulayan Muhammed, "Bölgeden iki kilometre uzaklıktaki evlerin pencere camları kırıldı. Kapılar koptu. Bölgeye geldik. Evler yerle bir olmuş. Yerlerde ceset ve ceset parçaları vardı" dedi.

Bağdadi'nin öldüğü operasyon önceki gece İdlib'de yapılmıştı. Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi, 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

MSB'den ABD'nin düzenlediği Bağdadi operasyonuna ilişkin açıklama: Operasyon öncesi askeri makamlar bilgi alışverişi yaptı
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MSB'den ABD'nin düzenlediği Bağdadi operasyonuna ilişkin açıklama: Operasyon öncesi askeri makamlar bilgi alışverişi yaptı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin dün yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur" ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü yer havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 5
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İdlib'de ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği olay yeri drone ile çekildi.
Title
İdlib'in Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti. AA, söz konusu çatışmaların yaşandığı yeri havadan da görüntüledi.
Title
Drone ile çekilen görüntülerde, 3 evin yerle bir edildiği, evlerin etrafındaki çadırların zarar gördüğü anlaşılıyor. Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu da kameraya yansıdı.
Title
Bağdadi'nin öldüğü operasyon önceki gece İdlib'de gerçekleşmişti. 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA), Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.
Title
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin dün yayımlanan açıklamada, ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur. ifadesi kullanılmıştı. <br> <br> ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.
DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü yer havadan görüntülendi
Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyon alanını drone ile havadan görüntülendi.


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