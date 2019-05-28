İdlib'e 45 bin kişi ile saldırıyorlar

Türkiye’nin yoğun çabaları sonucu çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib’e yönelik Esed rejimi ve Rusya’nın kara ve hava bombardımanları sürerken cephe savaşı da tüm şiddeti ile devam ediyor. İdlib Gözlemevi Sorumlusu Hattab Ebu Steyf, muhalif güçlerin kontrolünde kalan tek il niteliğindeki İdlib’e saldıran rejim askeri, Şebbiha milisleri, İran destekli militan ve Rus askerlerinin sayısının 45 bin olduğunu söyledi.

RUSLAR HER CEPHEDE VAR

Hattab Ebu Steyf, Yeni Şafak’a cephe hattındaki güç dağılımı hakkında bilgi verdi. Düşman hatlarda yaşanan tüm hareketliliği takip etmek, telsiz konuşmalarına sızmak, ve hava saldırılarında belirlenen rota hakkında bilgi sahibi olmak için çalışan Gözlemevi Sorumlusu Ebu Steyf, şunları anlattı: “İdlib, Hama, Lazkiye ve Halep bölgelerinde tüm inisiyatif tamamen Rus subaylarda. Rus Özel Birliği mensubu askerler her cephede var.”

ASKERİ OPERASYON ODALARI

“Bredij, Cebel Mıgayyer, Kurnaz, Hıyalin, Sıkeylibiye, Karkat, Kalat Elmadik, Huveyz, El Kreym cephelerinde ağırlıklı bulunuyorlar. Tüm mevzi idareleri, topçu ve füze bataryaları Rus komutanlar tarafından yönetiliyor, denetliyor. Cephedeki operasyonların tamamını Ruslar yönetmekte. Hılfeye, Curin, Abu Dani ve Matar Hama’da Rus askeri operasyon odaları bulunuyor.”

HİZBULLAH MİLİTANLARI KARARGAHTA

“İranlı milislere ait bölge genelinde çok sayıda karargah mevcut. En son geçtiğimiz günlerde Mecde beldesinin batısında Cide isimli bir fabrikaya yeni bir kamp kurdular. Bu kamp Mıharde beldesinin 6 kilometre güneyinde, Mecdel Miarzef yolu üzerinde yer alıyor. Bu kampın kuzeyinde Heymur Çiftlikleri’nde eski bir karargahları var. Aynı bölgede Hazzen kampı da bulunuyor ve birbirine yakın bu 3 karargahta ciddi miktarda top, roket atar, asker ve askeri araç bulunduruyorlar. Kamp ağırlıklı olarak Hizbullah militanlarından oluşuyor.”

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DEYRİZOR'DAN 4 BİN MİLİTAN

“İran Devrim Güçleri Komutanı, İdlib saldırısı öncesi Deyrizor'dan bölgeye 4 binden fazla militan taşıdı. Bu militanlar daha çok Seraya Bedir ve Liva El Kudus bayrağı altında savaşıyorlar ve Kalat El Madik ve Kırkat bölgesine yerleştirildiler. Katliam emri ile birlikte de Hırş, El Kırkat, Midan, Huveyz ve Ireyma bölgelerine saldırdılar. Bu grupların varlığı kendi medya kanallarının yayımladığı haber ve videolarla kanıtlanmıştır.”

ÇOK KAYIP VERİYORLAR

“Ramazan ayı başından itibaren 80’den fazla kayıp verdiler ve çok sayıda yaralıları var. Yine devrimin ilk günlerinden itibaren Esed lehine savaşan Ebul Fadl Abbas Tugayı’da Halep’ten Hama kuzey kırsalına getirildi. Kurnaz ve El Cibbin’e yerleştirildiler ve çatışmalara aktif olarak katılıyorlar.”

1 ayda 568 sivil katledildi



Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib bölgesinde gerçekleştirdikleri saldırılarda 1 ayda 568 sivil hayatını kaybetti. Suriye Müdahale Koordinatörleri tarafından yapılan açıklamada, Esad rejimi ve Rusya’nın Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesine gerçekleştirdikleri saldırılarda 29 Nisan’dan 27 Mayıs’a kadar 568 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, saldırılar yüzünden yerinden edilen insanların sayısının 425 bin 438’e, saldırılarda tahrip edilen köy sayısının ise 21’e ulaştığı bildirildi. Saldırılarda 162’si çocuk olmak üzere 568 kişinin hayatını kaybettiği, 68 okulun ve 55’ten fazla tıbbi tesisin hedef alındığı belirtildi.

Mahir Esed'den destek birlik

Esed tüm operasyonel birimlerini bölgeye sevk etti. Rejimin1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 14 ve 15. Tümenleri İdlib hattında konumlandı. İran’la yakın askeri birimlerden Mahir Esed komutasında ki 4. Tümen’de bu operasyona destek birlik gönderdi. Şam ve diğer bölgelerden sevk edilen birlikler önemli oranda Mıharde'nin kuzey batısında Cideyde köyüne yerleştirildiler. Rejim askerleri ayrıca, Hıyalin, Hırş, Kasır Bahbah, Kaziyet Dünya ve Menazil Asad Mustafa bölgelerine dağıtıldı. Rusya’ya yakın rejim generallerinden Suheyl Hasan da ana karargahını Hiyelin’de kurdu. Köy halkı tamamen sürgün edildi ve bölge tamamen askeri alan ilan edildi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Şir Magar’da yer alan askeri gözlem noktasını vuran füzelerin ateşlendiği El Kreym Üssü’de aynı bölgede bulunuyor.

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Bombalar Terabe Üssü’nden

Çatışmasızlık döneminde gerçekleşen ihlaller büyük oranda Terabe Üssü’nden atılan bombalarla gerçekleşti. Hılfaye’nin güneyinde yer alan karargahta 13 top bataryası ve 6 füze rampası bulunuyor. Terabe kampı ile birlikte Deyr Mıharde ve Kasır Maruf Kampı’nda çok sayıda Rus 5. Kolordu Askeri kalıyor. Kasır Maruf Karargahı’nda bir bölüm de Rus İstihbarat birimine tahsis edildi. Ruslar buraya 5 top bataryası ve 2 füze rampası getirdi.