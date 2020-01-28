Dünya İdlibi yaka yıka ilerliyorlar
ORTADOĞU

İdlib’i yaka yıka ilerliyorlar

Suriye İdlib’te rejim, Rusya ve İran’a bağlı milisler, köy ve kasabaları yıkarak ilerliyor. Yasaklı Napalm ve varil bombaları ile sivil ayırt etmeden saldıran rejim güçleri, Serakib'de M4 ve M5 otoyollarını kontrol altına almak istiyor. Kentten kaçamayan 400’e yakın ailenin saldırılar yüzünden bölgede sıkıştığı belirtiliyor.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Nüfusu 100 binden 2 bine düşen ilçede 400’e yakın aile sıkışmış durumda.
Nüfusu 100 binden 2 bine düşen ilçede 400’e yakın aile sıkışmış durumda.

Suriye’de muhaliflerin son büyük kalesi konumundaki idlib’te tam bir katliam yaşanıyor. Esed rejimi, Rusya ve İran’a bağlı milisler, köy ve kasabaları yıkarak ilerliyor. İdlib’in güneyindeki Maaret el Numan’ı kuşatmaya çalışan rejim ve Ruslar şehri yasaklı Napalm ve varil bombaları ile yaktı. Esed rejimine ait savaş uçakları da Serakib, Keferruma, Masaran, Han es Sübül, Ruveyha, Eriha, Erbain, Bzabor, Ruveyha, Has, Kefer Batik, Ma’radbasah, Şeyhun ve Dadih’ı hedef aldı.

Beşşar Esad

HEDEF M4 VE M5 YOLU

Halep’in batı ve güney kırsalına da saldırılar düzenlendi. Dana köyü de şiddetli bombardımanın ardından rejim kontrolüne geçti. Maaret el Numanlı gazeteci Emad Karkas, şehrin Esed rejimi tarafından kuşatıldığını söyledi. Rejimin, Beynin köyüne saldırarak Maarat el Numan’a giden tedarik yolunu kesmek istediğini belirten Karkas, Serakib’in de tehdit altında olduğunu söyledi. Karkas, rejimin M4 ve M5 yolunu tam kontrol altına almak için Serakib’i almak istediğini söyledi.

ŞEHİR BOŞALDI

Serakib eski Yerel Konsey Başkanı Usama El Hüseyin de rejim saldırısı altındaki ilçede sivillerin önemli kısmının kaçtığını söyledi. Daha önce şehir merkezi ve köylerde 100 binden fazla insanın yaşadığını anlatan Hüseyin, bugünse 2 bin kişinin kaldığını kaydetti. Bölgede faaliyet gösteren Menekşe Derneği’nin tahliye noktası oluşturduğunu aktaran Hüseyin, rejimin M5 otoyoluna 13 km uzaklıkta olduğunu, bazı köylerin rejime geçtiğini ve şehrin her an düşebileceğini belirtti.

400 AİLE SIKIŞIP KALDI

Bölgedeki sivillerin tahliyesi için çalışan Menekşe Derneği Yönetim Kurulu üyesi Fuad Seyid İsa, Serakib’teki çoğu kişinin bölgeden kendi imkanları ile çıktığı bilgisini verdi. Mali durumu kötü olduğu için kaçamayan 400’e yakın ailenin ilçede sıkıştığını belirten İsa, “Arabaları olmadığı için kaçamayan aileler var. Onların tahliye sürecini başlattık. Aileleri 3 gün içinde bölgeden çıkartacağız” dedi.

Üç ayda 500 bin sivil

Fotoğraf: Arşiv
  • Suriye’de Beşşar Esed rejimi ile İran destekli terörist gruplar ve Rusya’nın saldırıları nedeniyle İdlib’in Eriha ve Cebel Zaviye bölgelerinden göç sürüyor. 24 saatte 21 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti. Kasım 2019’dan bu yana yerinden edilenlerin sayısı 502 bine ulaştı. Ayrıca yoğun saldırılar sebebiyle Meyzanaz bölgesinde çoğu engelli, çocuk ve yaşlılardan oluşan 3 bin 300 sivilin sığındığı BM destekli bir barınma merkezi boşaltıldı.

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