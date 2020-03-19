Dünya İdlibli doktorlara virüs eğitimi 3 doktor Ankarada eğitim aldı
ORTADOĞU

İdlibli doktorlara virüs eğitimi: 3 doktor Ankara'da eğitim aldı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Suriye’nin kuzeybatısında koronavirüs tespitine yönelik testlere başlamasının ardından İdlib Bölgesi Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

Hatice Saka Hamza Hıdır Yeni Şafak
Munzur El-Halil
Munzur El-Halil

İdlib Bölgesi Sağlık Müdürü Munzur El-Halil, DSÖ tarafından koronavirüs tespiti için gerekli olan tüm malzemelerin bir hafta içinde İdlib’e geleceğini duyurdu. El-Halil, “İdlib’teki laboratuvar tüm ekipmanlarıyla donatıldı ve 3 doktor bu konuda Ankara’da eğitim aldı. Her şey hazır. Test için Türkiye’ye gönderdiğimiz örnekler negatif çıktı. Eğer bir vaka tespit edilir ise bunu Suriye muhalefeti bunu saklamaz ve ilan eder” dedi.

ZATÜRREE DİYE KAPATILIYOR

Rejimin hakim olduğu bölgelerde vakaların varlığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığına vurgu yapan El-Halil, şöyle devam etti: “Irak ve İran’ın durumu ortada. Buna ek olarak, Lübnan’da vakaların arttığını biliyoruz. Lübnan ile de sınırlar ortak. Bu sebeple rejimin hakim olduğu bölgelerde koronavirüsün olmama ihtimali çok az.” Suriye’deki sağlık sisteminin çok kötü olduğunu ve karantina uygulamasını yapamayacaklarının altını çizen El-Halil, “Koronavirüsten ölen hastaların kayıtlarını zatürree ya da benzeri hastalıklar olarak yazıyorlardır” diye konuştu.

REJİM HAZIRLIK YAPMIYOR

  • El-Halil şimdiye kadar Esed rejiminin hakim olduğu bölgelerden koronavirüs vakasına ilişkin bir haber gelmemesini iki olasılığa bağlayarak şunları söyledi: “Birincisi, rejim hastalığı kabul etmek istemiyor. İkincisi, bölgelerindeki ölümler meydana geliyor ama doktorlar tarafından teşhis edilmiyor. Bu nedenle, koronavirüs konusu Suriye’de patlayacak. Çünkü Esed rejimi asla hazırlık yapmıyor.”

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