İftar sofrası fotoğrafı paylaşmayın

Sofra görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması, tartışma konusu. Oruç daha çok sadelik, sabır ve dayanıklılık anlamı taşırken, şaşalı sofralar tepki çekiyor. Filistin’de açlıktan ölümlerin yaşandığı bir dönemde abartılı sofra görüntülerine karşı uyarılar geliyor. Yeni Şafak’a konuşan Filistinli İlahiyatçı Nour Alhila, “Gazzeliler yemeden içmeden oruç tutuyor. Sosyal medyada Ramazan hazırlığı diye hazırladıkları yemekleri, alışverişleri paylaşıyorlar. Herkes evinde yiyip içiyor ama bunu paylaşmak doğru değil. Zaten normalde de bu günah ama insanların açlıktan öldüğü bir dönemde yapmayın. Biz ailelerimiz neyle iftar-sahur yapacak diye düşünmekten boğazımızdan yemek geçmiyor. Orada olan insanlar bunu görünce ne hisseder, düşünün” dedi.

İSLAM AHLAKINA TERS

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Elbeyli, şöyle konuştu: “Ramazan’ı Şerif’i yeme içme şenliği ve gösterişe dönüştürmek, ‘Umulur ki takvaya erişirsiniz’ ayetine zıt bir durumdur. Aylardır, boğazından doğru dürüst bir lokma geçmeyen, günlerce yiyecek hiç bir şey bulamayan ağaç yaprağı ot ne bulursa onu yiyerek hayatta kalmaya çalışan kardeşlerimizle aynı dine mensup muyuz? Bir Müslüman kardeşleri orada açlık içindeyken yediğini içtiğini ifşa ederek, içine kibir gösteri katarak nasıl ibadet yapar?”

İSLAM AHLAKINA TERS

Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Casim Avcı da şu ifadeleri kullandı: " Çağımız insanı maalesef israf, gösteriş ve tüketim hastalığına tutulmuştur. Özellikle sosyal medya gibi teknik imkanların artmasıyla bu durum daha da ileri boyutlara varmıştır. İnsanın maddi imkanlarını gücü ölçüsünde ihtiyaç sahipleriyle paylaşması esastır. Yediği yemeği sosyal medyada geniş kitlelerle paylaşmak, İslâm edep ve ahlâkına uygun değildir. En basit ifadeyle görgüsüzlüktür. Çünkü o sırada açlık çekenler var. Halk tabiriyle 'Olan var, olmayan var'. Özellikle Gazze'de ve dünyanın birçok yerinde açlıktan çocuk ve kadınlar ölürken Ramazan ayında sosyal medyada yemek fotoğrafı paylaşmak, insaflı ve vicdanlı bir tutum değildir. Etrafında olup biten olayları umursamayan bencilce bir tavrın yansımasıdır."







