Dünya İHHdan Endonezyalı depremzedelere yardım
ASYA

İHH’dan Endonezyalı depremzedelere yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Endonezya'nın Batı Sulawesi Adası’nda meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İHH Endonezya'da insani yardım çalışmaları yürütüyor.
İHH Endonezya'da insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Depremin yaşandığı ilk günden bu yana bölgede yardım çalışmalarını sürdüren İHH, 2 bin 900 deprem mağduruna pirinç, sıvı yağ, un, konserve balık, sos ve şekerden oluşan gıda paketlerini ulaştırdı.

Ölü sayısı artıyor

Endonezya'nın Batı Sulawesi Adası’nda meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 90’a yükselirken yaralı sayısı 663’e çıktı. 30 bin 500 kişi ise yaşanan depremde olumsuz etkilendi.

15 Ocak 2021 meydana gelen depremden hemen sonra İHH Acil Yardım Ekibi bölgede başlattığı yardım çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca bölgede ilaç ve ilk yardım ekipmanları, gıda, su, çadır, battaniye ve elbise ihtiyacı bulunmaktadır.

Destekte bulunmak için

İHH aracılığıyla Endonezyalılara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, DEPREM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Yine İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine DEPREM koduyla bu yardımlara destek olabilirler.

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