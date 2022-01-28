Dünya İHHdan Gazzedeki hastanelere yakıt yardımı
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İHH'dan Gazze'deki hastanelere yakıt yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yakıt yardımında bulundu, ayrıca İşgalci İsrail saldırılarında hasar gören üç ev için finansman sağladı. İşgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas'la varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. 11 gün süren saldırılarda 66'sı çocuk toplam 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

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Haber Merkezi AA
İHHdan Gazzedeki hastanelere yakıt yardımı
Gazze Şeridi'nde Sağlık Bakanlığına bağlı 4 hastaneye 30 bin 735 litre yakıt temin edildi.

İHH Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Sağlık Bakanlığına bağlı 4 hastaneye 30 bin 735 litre yakıt temin ettiklerini aktardı. Şurefa, yardımların Gazze'de büyük zorluk yaşayan sağlık sektörü için çok önemli olduğunu söyledi.

İHH'nın ayrıca İsrail'in geçen yıl düzenlediği saldırılarda hasar gören bir evin yeniden inşasını, iki evin de onarımını finanse ettiğini kaydeden Şurefa, Gazze halkına insani yardım sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

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İŞGAL GÜÇLERİ 66'SI ÇOCUK 254 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

  • İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas'la varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk toplam 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

Gazze Bayındırlık ve İskan Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında yaklaşık 1650 konut tamamen yok olurken, 60 binden fazla konutta hasar meydana gelmişti.

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