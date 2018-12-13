İHH'dan Yemen'e acil yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, bir ayda toplam 6 bin 600 gıda paketi ile 2 bin çocuk maması dağıttı.

İç savaşın devam ettiği Yemen'de yardım faaliyetlerini sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, bir ayda toplam 6 bin 600 gıda paketi ile 2 bin çocuk maması dağıttı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, İHH İnsani Yardım Vakfı ekiplerinin, Aden ve Marib bölgelerine ulaşarak acil yardım çalışmalarına başladığı belirtildi.

İHH'nın, "Yemen Yardım Bekliyor" sloganıyla acil yardım kampanyası başlattığı anlatılan açıklamada, bölgedeki savaşın taraflarına insani yardım faaliyetlerini sağlamak için 3 aylık acil ateşkes çağrısında bulunan vakfın, ilgili konuda görüşmelerini devam ettirdiği kaydedildi.

Fotoğraf: Serkan Nergis

Açıklamada, ateşkes konusunda taraflarla anlaşma sağlanması durumunda Yemen'de çatışmalardan dolayı ulaşılamayan bölgelerdeki açlık çeken insanlara acil gıda yardımlarının gönderilmesinin planlandığı vurgulandı.

Yemen’in Sebve bölgesinden kaçarak Aden’e gelen Malik yetersiz ve sağlıksız beslenmeden ötürü ölümle burun buruna gelen binlerce çocuktan sadece birisi. Ailesi Aden’e göç edince son anda hastaneye yetiştirmişler. 4 aylık ve 2 kilo 700 gram, durumu hala kritik. pic.twitter.com/QwXXu0Z2si — Serkan Nergis (@serkannergis) 12 Aralık 2018

200 binden fazla Yemenliye yardım

İHH'nın, hayırseverlerin destekleriyle bu yıl içinde Yemen'de gerçekleştirdiği faaliyetlerden 200 binden fazla kişinin istifade ettiği belirtilen açıklamada, bu yardımlar arasında insani yardım, acil yardım, sağlık yardımları, adak-akika yardımları, gıda yardımları, bebek maması, ramazan yardımları, fitre yardımları, hijyen paketi yardımları ve kurban yardımlarının bulunduğu anlatıldı.

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Fotoğraf: Serkan Nergis

Açıklamada, bölgedeki hastaneleri ziyaret eden İHH ekiplerinin, ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri ulaştırdığı ve son bir ayda toplamda 6 bin 600 gıda paketi ile 2 bin çocuk maması dağıttığı kaydedildi.

İHH'nın acil yardımların haricinde bölgede yetimlere yönelik de çalışmalar yürüttüğü belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda Yetim Sponsorluk Sistemi ile Yemen'de her ay düzenli olarak 4 bin 985 yetime maddi destek veriliyor. Türkiyeli hayırseverler yaklaşık 5 bin yetimin yüzünün biraz da olsa gülmesine vesile oluyor." ifadelerine yer verildi.