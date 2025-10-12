İki yıl sonra buluşuyorlar

Sivil hareketliliğin yaşandığı başlıca yerler güneydeki Han Yunus, Gazze şehir merkezi ve kuzeydeki Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliye oluyor. Filistinliler, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından kimisi araçlarıyla, kimisi at arabalarıyla ve kimi yürüyerek, sahil şeridindeki El-Reşid Caddesi üzerinden kuzeye hareket ediyor. Gazze’deki Sivil Savunma Örgütü, şu ana kadar kuzey bölgesine 200 bini aşkın Filistinlinin döndüğünü bildirdi. Yerel medya ve uydu kameralarına da yansıyan büyük yıkım karşısında şok olan aileler, ateşkesin sağlanmasıyla Gazze’yi yeniden inşanın umudunu taşıyor. Ateşkesin ardından İsrail saldırılarının parçaladığı aileler de yeniden birleşmek için gün sayıyor. Bu sevinci paylaşan Hejji ailesinin üyeleri, Gazze’deki evde yeniden buluşacak. En son El Aksa Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Medya bölümünde okuyan Hala Hejji’nin 6 ekim 2023’teki mezuniyet töreninde bir araya gelen aile, 2 yılın sonunda ilk kez hasret giderme imkânı bulacak. Aile üyeleri sevinç dolu buluşma öncesi Yeni Şafak’a konuştu.

"TEK DÜŞÜNDÜĞÜM AYDINLIK BİR GELECEK"

Ailenin en genç üyesi olan Hala Hejji, Yeni Şafak’a konuştu. Ateşkesin ardından babasının iki hafta önce sürüldükleri kent merkezindeki Sabra Mahallesi’nde bulunan evlerine gittiğini söyleyen Hala Hejji, “Babam dün yola çıktı ve Gazze’deki evimize gitti. Babam geri döndüğünde evi kısmen yıkılmış ve duvarları boş buldu. Evi onarmaya çalışacak ve Gazze'ye döneceğiz. Ateşkesin sağlanmasıyla bizim için umut yeniden doğdu, hayat yeniden başlayacak. Yeniden Gazze'ye ait olduğumu ve oradan geldiğim için gurur duyduğumu hissettim. Şimdi tek düşündüğüm orada yeniden yapılanma ve güzel ve aydınlık bir gelecek inşa etmek” dedi.

"ALLAH MUTLAKA BİR KAPI AÇAR"

Hejji ailesinin şehit babası Beşir Hejji’nin eşi olan 77 yaşındaki büyükanne Tammam Hejji, İsrail saldırılarının başında eşini kaybetmiş, kendisi de başından yaralanmıştı. Daha sonra aile üyeleri, kendisini Mısır’a geçirmeyi başarmıştı. Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, Mısır’dan Gazze’ye dönmek için hazırlıklara da başladığını belirten Hejji, “Gazze’ye dönmek benim için hayatın ta kendisi. Orası benim vatanım, toprağım, ruhumun yeri. Ömrüm orada geçti. Savaşın durduğunu duyduğum an sanki bütün dünyanın sevinci bana geldi. Kalbim titredi. Ya Rab, ne olur bitsin diye geceler boyu dua etmiştim. Toprağımın kokusunu, evimi, kızlarımı. Hepsini özledim. Vallahi isterse çadırda olayım, yine de orada yaşamak isterim. Yeter ki Gazze’de olayım. İlaç yok, tedavi yok diyorlar. Allah büyüktür. Bir kapı açar, birini gönderir. Allah gönderir yardımını, inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ÜRDÜN’DEKİ AİLE ÜYELERİ GAZZE'YE DÖNECEK

Mısır’da annesiyle kalan aile üyelerinden akademisyen Muhammed Hejji ise bazı aile üyelerinin Ürdün'de bulunduğunu söyledi. Ailesinin tamamıyla Gazze'ye dönmek istediğini ifade eden Hejji, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır ailemi göremiyorum. Önce annemle Gazze’ye gideceğim, sonra Ürdün’e. Hayalim, Gazze’de hayat normale döndüğünde ailemi oraya getirmek. Gazze’ye dönmek bizim için her şey demek. Dua ediyorum, en çok babamı, kardeşlerimi, arkadaşlarımı görmek istiyorum” dedi.

HAN YUNUS’UN YÜZDE 85’İ YIKIK

Askeri operasyonların durmasıyla Gazze’deki çalışmalarına başlayan Sivil Savunma Örgütü Başkanı Mahmud Basal, ateşkesi takip eden iki günde 500 bin Filistinlinin kuzeydeki bölgelere döndüğünü söyledi. Gazze’nin güneyinde İsrail’in sivilleri sahil şeridine hapsettiği Han Yunus’un, yıkıma en çok maruz kalan bölgelerden olduğuna değinen Basal, “Askeri araçların çekilmesiyle Han Yunus’un orta kesimlerindeki evlerini görmeye giden Filistinliler, gördükleri yıkım karşısında şoke oldu. Han Yunus’ta yıkıntılar 400 tonluk moloz yığınları oluşturmuş. Bu da bölgedeki binaların yüzde 85’inin yıkıldığı anlamına geliyor. İlk aşamada 350 bin ton molozu kaldırmak için acil desteğe ihtiyaç duyuyoruz” diye konuştu.

ACILARA RAĞMEN ATEŞKES KUTLANIYOR

El-Reşid Caddesi’nden yürüyerek ya da araçlarla evlerinin bulunduğu bölgelere giden Filistinliler, yıkıma ve acılara rağmen soykırımın durmasını kutluyor. Bazı Filistinliler, kutlama için tatlı dağıtırken bazıları vatan sevgisi konulu şarkılar söyleyerek umutlarını diri tutuyor. Aileler, evlerinin bulunduğu yerlerde çadır kurarak evlerini yeniden imar edeceklerini ifade ediyor. Anadolu Ajansı muhabirlerine konuşan ismini vermek istemeyen bir Filistinli, "İşgalin saldırıları ve yıkımlar nedeniyle Gazze’nin kuzeyinden güneye göç ettik, şimdi kuzeye dönüyoruz. Evlerimiz yıkıldı, çocuklarımız şehit oldu, ama biz dönüp evlerimizi ve hayatımızı yeniden kuracağız" dedi.

FİLİSTİN DİRENİŞİ ÖRNEKLİK GÖSTERİYOR

Ateşkes sonrası yıkılmış evlerine dönen aileler, Filistinli direnişçilerin ahlaki örnekliklerine ait izlerle de karşılaşıyor. Bir aile, evlerinin enkazında direnişçiler tarafından bir notla birlikte bırakılmış 50 Şekel buldu. Sosyal medyada servis edilen görüntülerde, direnişçilerin, ev sahibi aileye ait bir terliği almalarına karşılık bıraktıkları notta, “Bu, aldığımız terliğin karşılığı. Sizden bizi mazur görmenizi rica ederiz” yazdıkları görüldü.

Yeniden imar kongresi Mısır’da

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze’de kalıcı ateşin sağlanmasından sonra yeniden imar faaliyetlerinin hemen başlaması gerektiğini söyledi. Konuya dair dün bir açıklama yapan Sisi, Gazze’nin yeniden imarı için bir kongrenin Mısır’da yapılacağını ilan etti. Açıklamasında, ateşkesin korunması için Gazze’ye uluslararası güçlerin konuşlanması gerektiğini dile getiren Sisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) de ateşkes anlaşmasına uluslararası meşruiyet tanıma çağrısı yaptı.







