Çin'den Gazze çıkışı: Dışişleri Bakanı Vang'dan Filistin halkının iradesine saygı çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Gazze'nin geleceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin, Filistin halkının iradesine saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, İsviçre'yi ziyaretinde mevkidaşı Ignazio Cassis ile ortak basın toplantısında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin birinci aşamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in barışı tesis etmeyi ve insan hayatını kurtarmayı hedefleyen tüm çabaları memnuniyetle karşıladığını ifade eden Vang, Gazze'deki insani felaketin 21. yüzyılın bir lekesi olduğu ve bu konuda vicdanların uyandırılması gerektiğini vurguladı.

Vang, uluslararası toplumun, kapsamlı, kalıcı ve hakiki bir ateşkesin sağlanması, insani krizin hafifletilmesi ve bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesi için birlikte çalışması gerektiğine işaret etti.

"Filistinlileri Filistinlilerin yönetmesi" ilkesinin uluslararası toplumun mutabakatı olduğunu ve bunun sağlanması gerektiğinin altını çizen Vang, "Gazze'nin geleceğine ilişkin herhangi bir düzenleme, Filistin halkının iradesine saygı göstermeli." ifadesini kullandı.

Vang, uzun vadede iki devletli çözümün doğrultusundan sapılmaması gerektiğine dikkati çekerek, yalnızca bağımsız Filistin devletinin Filistin halkının meşru ulusal haklarını güvence altına alarak tarihsel adaletsizliği ve şiddetin kökeninde yatan sebepleri giderebileceğini ve böylelikle İsrail ile Filistin'in kalıcı olarak barış içinde bir arada yaşamasının sağlanabileceğini kaydetti.

Çinli Bakan, ülkesinin Orta Doğu'da kalıcı barış ve güvenliğe yönelik çabalarını sürdürmek üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.



