Ateşkes sonrası Türkiye'den ilk açıklama: Bağımsız Filistin kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

12:339/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ateşkes sonrası paylaşımda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ateşkes sonrası paylaşımda bulundu.

Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerde Hamas ve İsrail arasında imzalar atıldı. Ateşkesin saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirilirken Türkiye Dışişleri Bakanlığı, anlaşmayı “memnuniyetle” karşıladığını açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “insanlık adına” gösterdiği çabayı vurgulayarak, “Gazze’de kalıcı barış için mücadelemiz sürecek” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas ile İsrail arasında Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin için verdiği mücadeleye dikkat çeken Çelik, "Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

"Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanması, mazlum Gazze halkına dönük katliamların durması ve Gazze’ye insani yardımların ulaşması bakımından önemli bir aşamadır.

ABD Başkanı Sayın Trump’ın barış planı ve barışın sağlanmasına dönük siyasi iradesi bu olumlu pencerenin açılmasına imkan verdi. Kardeş ülkeler Katar ve Mısır’ın değerli çabaları bu sonuca ulaşılmasına büyük destek vermiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz.


Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm yüreği, gücü ve birikimiyle Gazzeli kardeşlerimizin nefes alması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa ulaşılması için gece gündüz demeden, bir dakika bile ara vermeden verdiği mücadelesine ve adanmışlığına şahidiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız yeri geldi “insanlık ittifakı” adına yükü tek başına taşıdı, yeri geldi tüm insanlık ittifakını harekete geçirmek için tüm gücünü ve vaktini seferber etti ve olayların başından beri hayatının odağına bu insanlık mücadelesini aldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza emeği ve adanmışlığı için şükranlarımızı sunuyoruz.

Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz.


Masum yavrular başta olmak üzere izzet ve şeref abidesi tüm Filistinli şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun."



