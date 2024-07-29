İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e sert uyarı: Başınıza geleceklerden siz sorumlusunuz

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını "adaletsizlik ve zulümle mücadeleye" adadığını, her zaman "mazlumun ve mağdurun" yanında olduğunu belirtti.
"Yaptıkları yanlarına kalmayacak"
Altun, uluslararası mahkemelerce mahkum edilmelerinin sadece bir zaman meselesi olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:
"Yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. Netanyahu hükümeti apaçık bir şekilde soykırım suçu işlemektedir. İsrail kabine üyeleri eylem ve söylemleriyle bu soykırımı sürdürme gayretindeler. O yüzden eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceklerini anladıklarında saldırganlaşıyorlar. İsrail hükümetinin destekçileri kendilerinden utanmalıdır. Söz konusu unsurlar yapılan etnik temizliği meşrulaştırmak ve kolaylaştırmak suretiyle İsrail'i en korkunç içgüdüleriyle hareket etmeye teşvik etmektedirler.
Batı başkentlerinde Netanyahu'yu utanmadan ve durmadan alkışlayanlar bölgemizi daha büyük bir kaosa sürüklemektedirler. İsrail'e mesajımız gayet açıktır; kalıcı barış ve güvenlik istiyorsanız soykırımı durdurun ve Filistin'in egemenliğini kabul edin."