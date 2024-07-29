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İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e sert uyarı: Başınıza geleceklerden siz sorumlusunuz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmesine çok sert tepki gösterdi. "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak savaş suçlarınızı kamufle edemezsiniz" diyen Altun "Türkiye, kendisini bölgede barış ve istikrarı sağlamaya adamış ciddi ve sorumluluk sahibi bir devlettir. Azimle, kararlılıkla ve vakur bir şekilde zalimlerin karşısına dikilmiştir. Onu tehdit etmeye cüret edenler, başlarına geleceklerden kendileri sorumludur. İsrail'e mesajımız gayet açıktır; kalıcı barış ve güvenlik istiyorsanız soykırımı durdurun ve Filistin'in egemenliğini kabul edin" ifadelerini kullandı.

13:12 - 29/07/2024 الإثنين
Güncelleme: 13:23 - 29/07/2024 الإثنين
AA
Fahrettin Altun - Yısrael Katz
Fahrettin Altun - Yısrael Katz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
"İsrail'e mesajımız gayet açıktır; kalıcı barış ve güvenlik istiyorsanız soykırımı durdurun ve Filistin'in egemenliğini kabul edin."
ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını "adaletsizlik ve zulümle mücadeleye" adadığını, her zaman "mazlumun ve mağdurun" yanında olduğunu belirtti.


"Azimle, kararlılıkla ve vakur bir şekilde zalimlerin karşısına dikilmiştir. Onu tehdit etmeye cüret edenler, başlarına geleceklerden kendileri sorumludur. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, kimsenin korkutabileceği ya da susturabileceği bir lider değildir."
değerlendirmesinde bulunan Altun, İsrail hükümeti ve kabine üyelerinin Filistin'de devam eden soykırımın aktif iştirakçileri olduğunu, dünya kamuoyunun gözünde "çoktan hüküm giydiklerini" kaydetti.

"Yaptıkları yanlarına kalmayacak"


Altun, uluslararası mahkemelerce mahkum edilmelerinin sadece bir zaman meselesi olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:


"Yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. Netanyahu hükümeti apaçık bir şekilde soykırım suçu işlemektedir. İsrail kabine üyeleri eylem ve söylemleriyle bu soykırımı sürdürme gayretindeler. O yüzden eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceklerini anladıklarında saldırganlaşıyorlar. İsrail hükümetinin destekçileri kendilerinden utanmalıdır. Söz konusu unsurlar yapılan etnik temizliği meşrulaştırmak ve kolaylaştırmak suretiyle İsrail'i en korkunç içgüdüleriyle hareket etmeye teşvik etmektedirler.


Batı başkentlerinde Netanyahu'yu utanmadan ve durmadan alkışlayanlar bölgemizi daha büyük bir kaosa sürüklemektedirler. İsrail'e mesajımız gayet açıktır; kalıcı barış ve güvenlik istiyorsanız soykırımı durdurun ve Filistin'in egemenliğini kabul edin."


"Cevabını alacaklar"


İsrail'i yönetenlerin bölgeyi daimi savaşa mahkum ettiğini vurgulayan Altun,
"Kamuoyunu manipüle ederek bu gerçeği örtbas etme girişimleri işe yaramayacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak savaş suçlarınızı kamufle edemezsiniz. Türkiye, kendisini bölgede barış ve istikrarı sağlamaya adamış ciddi ve sorumluluk sahibi bir devlettir. Ne var ki, sabrımızı sınayacak kadar gözü dönmüş olanlar süratle ve kararlılıkla cevabını alacaktır. Türkiye olarak Filistin meselesinde bir ve beraberiz, kimsenin bize ders vermeye ya da tehdit etmeye cüret etmesine izin vermeyeceğiz."
değerlendirmesinde bulundu.



İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi: Sonun Saddam gibi olur

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti. Irak'ın ABD tarafından devrilen ve idam edilen lideri Saddam Hüseyin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir tutan Katz, "Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın." şeklinde skandal ifadeler kullandı. Dışişleri Bakanlığı, haddi aşan Katz’ın sözlerine verdiği yanıtta, “Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek.” ifadelerine yer verdi.


#Fahrettin Altun
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
#Filistin
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