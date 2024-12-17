İlk ders silahlanma: Polonya’daki okullarda çocuklara atış eğitimi veriliyor

Polonya’daki orta dereci okullarda, kız ve erkek öğrencilere zorunlu olarak uzun namlulu silahlarla atış yapma eğitimleri veriliyor.
Polonya, Avrupa’nın en güvenli ülkelerinden biri olarak kabul edilse de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını tırmandırması ve müttefik ülkelere yönelik tehditleri, Polonya'da endişeleri de beraberinde getiriyor. Polonya, 2022'de duyurduğu 'Güvenlik Eğitimi' programı kapsamında ortaöğretimden itibaren bazı okullarda zorunlu atış eğitimi derslerini başlattı. Bu bağlamda, Polonya hükümeti, okullarda silah eğitimini zorunlu hale getirerek öğrencileri olası tehditlere karşı hazırlamayı amaçlıyor.
Rusya’nın Ukrayna’daki enerji ve askeri tesislerine yönelik son yıkıcı saldırıları, NATO’nun Polonya’da savaş uçaklarını devreye sokmasına neden oldu.
Daha önce olası Rusya saldırılarına karşı sivillere yönelik “Ordu ile Eğitim” kursu veren Polonya ordusu, bu kez eğitimi okullarda başlattı.
Zorunlu silah eğitimi uygulaması
Zorunlu silah eğitimi uygulaması
Polonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, 2022 yılında yaptığı açıklamada,
“Günümüzdeki zorluklar ve tehditler, eğitim hedeflerinin devlet savunması, atış becerilerinin kazanılması ve savaş durumlarında hayatta kalma konularıyla tamamlanmasını gerektiriyor”
ifadelerini kullanmıştı. Bu çerçevede "Güvenlik Eğitimi" derslerinin 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim öğretim yıllarında müfredata dâhil edilmesi planlandı.
Öğrenciler, eğitim sırasında gerçek mermi kullanmıyor; bunun yerine havalı silahlar, lazer tabancalar, balon silahlar ve sanal atış simülatörleri ile çalışıyorlar. Sistemi geliştiren lazer silah üreticisi Krzysztof Papadis, bu teknolojiyi Polonya’daki 18 binden fazla okula sattığını belirtti.
“Her şeye hazırlıklı olmak zorundasınız”
“Her şeye hazırlıklı olmak zorundasınız”
Marta Stolinska isimli öğrenci,
"Bence bu iyi bir fikir. Hayat artık çok korkutucu, bu yüzden her şeye hazırlıklı olmak zorundasınız,"
dedi. Skarszewy’de bir ilkokul müdürü olan Ewa Golinska ise silah derslerinin, yalnızca silahların sökülüp takılması ve kullanımını içerdiğini söyledi ve ekledi:
"Dünyanın bugünkü hali göz önüne alındığında, bu tür bir eğitim çok değerli."
Skarszewy Belediye Başkanı Jacek Pauli, eğitimin erken yaşta başlaması gerektiğini savunarak,
"Hiç kimse silah kullanmak için fazla genç değildir. Bu yüzden bakanlık herkes için silah eğitimini zorunlu kıldı"
ifadelerini kullandı.
Ebeveynler destekliyor
Ebeveynler destekliyor
Yaklaşık üç ay öncesine kadar gönüllü olan atış dersleri artık zorunlu. Ebeveynler bu durumdan memnun görünüyor. Monika Stolinska,
"Çocuklarımızın tarihin doğru tarafında yer almak, ülkemizi savunmak ve vatansever olmak istemeleriyle gurur duyuyoruz,"
dedi.
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