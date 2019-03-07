İmamlara dil kıskacı

Almanya’ya gelecek din görevlilerinin dil sertifikası olması gerektiğini söyleyen Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) milletvekili Carsten Linnemann, “Almanya’da tam olarak kaç imam bulunduğuna ilişkin istatistik bilinmiyor. Ancak Almanya’daki 2 bin imam çok az veya hiç Almanca bilmiyor” dedi. Teklifin yasalaşması halinde Almanca dil sertifikası sunamayan imamlar ülkeye alınmayacak.

ALMANCA BİLMEK ZORUNDASINIZ

Teklifi desteklediğini açıklayan İçişleri Göçmen Politikaları Komitesi Sözcüsü Hür Demokratik Parti’li (FDP) Linda Teuteberg, “Bir imam Almanya’da din üzerine ders veriyor veya vaaz ediyorsa tüm Almanya’nın bunu anlaması gerekli. Dili bilmeleri, din adamlarının ve göçmenlerin Almanya demokrasisi ve hukuk devletini anlamaları ve kabullenmeleri açısından önemli” diye konuştu. İçişleri Bakanı Horst Seehofer Kasım ayındaki İslam Konferansı’nda DİTİB’e gönderme yaparak, “Almanya’daki İslam cemaatleri yurt dışındaki finansörler ile ilişkilerini sonlandırmalı ve vaizlerini Almanya’da kendileri yetiştirmeli” dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise 2018 yılında Almanya’da daha fazla vaiz yetiştirilmesi gerektiğini söylemişti.