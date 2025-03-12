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IMF Lübnan'ın kapısını çaldı: 'Mali reform gerekli'

IMF Lübnan'ın kapısını çaldı: 'Mali reform gerekli'

14:4212/03/2025, Çarşamba
AA
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IMF heyeti Beyrut'a gitti.
IMF heyeti Beyrut'a gitti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Lübnan'ın krizlerden çıkmasına yardımcı olacak birleşik mali reform planı yapılması çağrısında bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Ernesto Rigo Ramirez başkanlığındaki IMF heyetini kabul etti.

Joseph Avn 'olur' dedi

Başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Lübnan'ın ekonomik ve mali durumu görüşüldü. Ramirez, Lübnan'ın yaşadığı krizlerden çıkmasına yardımcı olacak birleşik mali reformla ilgili plan yapmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Avn da ülkesinde reformları hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn.

6 yıldır ekonomik krizde

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor. Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

#IMF
#Lübnan
#mali reform

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