IMF Lübnan'ın kapısını çaldı: 'Mali reform gerekli'

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Ernesto Rigo Ramirez başkanlığındaki IMF heyetini kabul etti.

Başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Lübnan'ın ekonomik ve mali durumu görüşüldü. Ramirez, Lübnan'ın yaşadığı krizlerden çıkmasına yardımcı olacak birleşik mali reformla ilgili plan yapmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Avn da ülkesinde reformları hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını kaydetti.