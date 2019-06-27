İmha planının karanlık detayları

Hasan El Dıggi, son 10 yıllık süreçte Arap düşünce ve direniş potansiyelinin sıfırlandığına belirterek, “Bahreyn toplantısı Filistin gündemi ile birlikte bölgesel dizayn planlarını ve Arap dünyası için belirlenen siyasi, ekonomik, kültürel dayatmaları muhataplara iletme amaçlı tertiplendi” değerlendirmesini yaptı.

Dıggi, açıklanmayan gündeminin Filistin’i imha ve İsrail’e katma projesi olduğunu söyledi.

RÜŞVET VE TASFİYE

BAE’li muhalif Dıggi, Bahreyn görüşmelerinde konuşulan imha planının detaylarına dair şu bilgileri verdi: Mısır sınırında Sina ve Ürdün’ün sıfır noktaları olan Gor el Ürdün ve Eriha’da bazı bölgelerin Filistinlilere rüşvet olarak verilmesi kararlaştırıldı. İsrail’e teslim olunması karşılığında Hamas’a Sina’da, Mahmut Abbas yönetimine de Eriha ve Gor el Ürdün’de serbest bölge verme taahhüdünde bulunacaklar.

BAE’li muhalif siyasetçi Hasan el-Dıggi, Yeni Şafak’a konuştu

Buralarda ticaret ve sanayi merkezleri kurarak Filistinlilere ekonomik kazanımlar sunma vadinde bulundular. Buna karşılık Kassam Tugayları ve İslami Cihad, El Fetih ve Mahmut Abbas’a bağlı silahlı birlikler tasfiye edilecek. Bir sonraki adım tüm kurum ve kuruluşları ile Filistin’deki Müslüman varlığını tamamen yutmak olacak.

İsrail’le 1996 yılında yapılan bir anlaşma gereği bu yıl İsrail’in tüm işgal bölgesinden çekilmesi gerekiyordu. Ancak tam bu süreçte Trump’ın damadı Jared Kushner öncülüğünde bu toplantı tertip edildi.