Dünya İngiliz Bakan Johnsona darbe yapıldı
AVRUPA

İngiliz Bakan: Johnson’a darbe yapıldı

İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries, Başbakanlık koltuğunu bırakan Boris Johnson’ın istifasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dorries, “Johnson’ın bir darbeyle görevden alındığı sır değil” diye konuştu.

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İngiliz Bakan: Johnson’a darbe yapıldı
Boris Johnson

İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries, Başbakanlık koltuğunu bırakan Boris Johnson’ın istifasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Johnson’ın Muhafazakar Partili bakan ve vekillerin baskısıyla görevden uzaklaştırılmasının çok büyük bir hata olduğuna değinen Dorries, “Johnson’ın bir darbeyle görevden alındığı sır değil” diye konuştu. Muhafazakar Parti liderliği ve Başbakanlık yarışında Liz Truss’u destekleyen Dorries, diğer aday Rishi Sunak’ın ‘acımasız darbeyi’ yönettiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın veda konuşması gündem oldu: Hasta la vista baby!
OYNAT 00:19
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın veda konuşması gündem oldu: Hasta la vista baby!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parlamentoda son kez konuştu. Kendi dönemindeki icraatlarını 'başarı' şeklinde niteleyerek öven Johnson 'Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı.' dedi. Johnson, Terminatör filminden 'hasta la vista baby!' sözleriyle parlamentoya veda etti.

Dorries’in ‘darbe’ çıkışı, parti içinde tepki çekerken, kıdemli Muhafazakar Partili Sir Roger Gale, attığı tweette “Sadakat güzel bir şeydir Nadine ama Bay Johnson ‘darbe’ ile görevden alınmadı” ifadesini kullandı. Johnson’ın istifaya zorlandığı süreçte Truss ve Dorries başta olmak üzere bir grup Muhafazakar Partili siyasetçi Johnson’ın arkasında durmuştu.

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