Dünya İngiliz profesör uyardı 3 ay daha evde kalmalıyız
AVRUPA

İngiliz profesör uyardı: 3 ay daha evde kalmalıyız

İngiltere'de hükümetin sağlık danışmanlarından Porfesör Neil Fergusan, koronavirüs salgınının daha da kötüye gitmemesi için İngilizlerin 3 ay daha evde kalmaları gerektiğini söyledi. İngiltere'deölü sayısının yakın zamanda 6 bini aşacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Diğer
İngilizler 3 ay daha evde kalabilir.
İngilizler 3 ay daha evde kalabilir.

İngiltere'de hükümetin sağlık danışmanlarından Profesör Neil Fergusan, İngilizlerin yaklaşık 3 ay boyunca evde kalmaları gerektiğini söyledi.

İngiliz profesör koronavirüs tehlikesi ve sosyal mesafenin aylarca sürmesini önlemek için İngiltere'nin Haziran ayına kadar kilitli kalması gerektiğini söyledi.

Neil Ferguson

Cuma günü koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Başbakan Boris Johnson da "İşler iyiye gitmeden önce kötüleşecek" uyarısında bulundu.

Sunday Times'ın haberine göre İngiltere'de uzmanlar ölü sayısının yakın zamanda 6 bini geçmesini bekliyor.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 759'dan bin 19'a yükseldi.

Vaka sayısı ise 2 bin 510 artarak 17 bin 89 olurken, şu ana kadar toplam 120 bin 776 kişiye test yapıldı.

Abone Ol Google News
Yeni dönem başlıyor

Yeni dönem başlıyor

​Cezaevlerinde 'görüntülü görüşme': Haftada 30 dakika ve 3 hak
Gece hayatını evlere taşıdılar

Gece hayatını
evlere taşıdılar

Skandal görüntüler dün gece ortaya çıktı
Avrupa zor durumda

Avrupa zor durumda

Her gün ölenlerin sayısı kat kat artıyor.
Bakan Koca 03:40'ta telefona sarıldı

Bakan Koca 03:40'ta telefona sarıldı

İstanbul'da koronavirüs vakasına giden ekibe akılalmaz saldırı.
Zeytin yaprağı <br>çayındaki mucize

Zeytin yaprağı
çayındaki mucize

​Virüs türlerine karşı vücudun direncini koruyor.
İngiltere 3 ay daha<br> kilitli kalacak

İngiltere 3 ay daha
kilitli kalacak

İngiliz profesör uyardı.
Karantina modası:<br> Evde ekmek yapmak

Karantina modası:
Evde ekmek yapmak

​Evlerine kapananlar mutfaktan çıkmıyor.
48 saat hiç çıkma

48 saat hiç çıkma

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya çağrıda bulundu.
Bebekler<br>6 günde iyileşiyor

Bebekler
6 günde iyileşiyor

Hamile anneden bebeğe virüsün geçip geçmediği tartışılıyor.
EBA'da canlı<br>dersler başlıyor

EBA'da canlı
dersler başlıyor

​Öğretmenler evden katılacak.
LGS ertelenecek mi?

LGS ertelenecek mi?

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk merak edilen soruları yanıtladı.
20 bin ölüm:<br>İyi bir sonuç

20 bin ölüm:
İyi bir sonuç

​İngiltere, işlerin iyiye gitmediğini açıkladı.
Yargıtay'dan<br>emsal karar

Yargıtay'dan
emsal karar

Sıfır aldığı otomobil kabusu olunca çareyi mahkemede buldu.
Fırsatçılara<br>geçit yok

Fırsatçılara
geçit yok

​30 ilde operasyon düzenlendi, 160 kişi gözaltına alındı.
Pazar sabahı<br> 'evde kal'dılar

Pazar sabahı
'evde kal'dılar

​İstanbullular koronavirüs tedbirlerine bu kez uydu.
Çığ gibi büyüdü

Çığ gibi büyüdü

Haluk Levent başlattı ünlülerden destek yağdı.
'Bizim Çocuklar'dan <br>anlamlı destek

'Bizim Çocuklar'dan
anlamlı destek

Virüse karşı sosyal sorumluluk hareketi başlattılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.