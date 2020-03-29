İngiliz profesör uyardı: 3 ay daha evde kalmalıyız

İngiltere'de hükümetin sağlık danışmanlarından Profesör Neil Fergusan, İngilizlerin yaklaşık 3 ay boyunca evde kalmaları gerektiğini söyledi.

İngiliz profesör koronavirüs tehlikesi ve sosyal mesafenin aylarca sürmesini önlemek için İngiltere'nin Haziran ayına kadar kilitli kalması gerektiğini söyledi.

Neil Ferguson

Cuma günü koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Başbakan Boris Johnson da "İşler iyiye gitmeden önce kötüleşecek" uyarısında bulundu.

Sunday Times'ın haberine göre İngiltere'de uzmanlar ölü sayısının yakın zamanda 6 bini geçmesini bekliyor.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 759'dan bin 19'a yükseldi.

Vaka sayısı ise 2 bin 510 artarak 17 bin 89 olurken, şu ana kadar toplam 120 bin 776 kişiye test yapıldı.