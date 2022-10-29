Dünya İngilizler parlamenter sistemi sorguluyor
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İngilizler parlamenter sistemi sorguluyor

İngiltere siyaseti baş döndürücü bir hızda ilerliyor. Yalnızca iki ayda üçüncü başbakan iktidarda. İngiltere'de en büyük tartışma konularından biri "Rishi Sunak’a kim oy verdi?" oldu. İngiltere halkı oy vermediği başbakandan şikayetçi. İktidar partisinin başbakanı seçmesinin ardından muhalefet erken seçim istiyor.

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Haber Merkezi Diğer
İngilizler parlamenter sistemi sorguluyor
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İngiltere siyaseti baş döndürücü bir hızda ilerliyor. Yalnızca iki ayda üçüncü başbakan iktidarda.

İngiltere'de en büyük tartışma konularından biri "Rishi Sunak’a kim oy verdi?" oldu.

İngiltere halkı oy vermediği başbakandan şikayetçi. İktidar partisinin başbakanı seçmesinin ardından muhalefet erken seçim istiyor.

Ülkede bir an önce genel seçimlere gidilmesini talep edenler imza kampanyası başlattı. Son verilere göre 890 binden fazla imza toplanmış durumda.

Muhalefetteki İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti ve parlamentodaki üçüncü büyük grup olan İskoç Ulusal Partisi de genel seçime gidilmesi taleplerini dile getirdi.

Başbakanı halkın seçmemesi İngiliz basınında eleştiriliyor

Independent gazetesi “Muhafazakar Partili 202 milletvekili Rishi Sunak’ın başbakan olmasını sağladı. Ama 425 bini aşkın okuyucumuz genel seçim istiyor” ifadelerini kullandı.

Geleneksel olarak İşçi Partisi’ni destekleyen Daily Mirror'da “Yeni bir seçilmemiş başbakan: Sana kim oy verdi?” manşetini attı.

İngiltere için ilk değil

Demokrasinin beşiği olarak kabul edilen İngiltere’de seçime gitmeksizin atanmış bir başbakanın iktidarı ilk kez görülmüyor.

2016’da Başbakan David Cameron, Brexit referandumunda AB’den ayrılma kararının çıkmasının ardından görevinden istifa etmiş, yerine Theresa May başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

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