|
Dünya

İngiltere 2022'de en sıcak yılını yaşadı

İngiltere Meteoroloji Kurumu'nun (Met Office) açıkladığı iklim raporuna göre, ülkedeki aşırı sıcaklık değerleri küresel ortalamadan daha hızlı değişiyor. Bu kapsamda geçen yıl, 19 Temmuz'da günlük sıcaklık değeri 40,3 dereceyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2022 yılı, 1884'ten beri kaydedilen en sıcak yıl oldu.

13:38 . 27/07/2023 Perşembe
Diğer
İngiltere 2022'de en sıcak yılını yaşadı.

İngiltere 2022'de en sıcak yılını yaşadı.

İngiltere Meteoroloji Kurumu'nun (Met Office) açıkladığı iklim raporuna göre, ülkedeki aşırı sıcaklık değerleri küresel ortalamadan daha hızlı değişiyor.


Bu kapsamda geçen yıl, 19 Temmuz'da günlük sıcaklık değeri 40,3 dereceyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2022 yılı, 1884'ten beri kaydedilen en sıcak yıl oldu.


Met Office, rekor sıcak yılın ve aşırı sıcak hava dalgalarının, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği nedeniyle yaşandığını tespit etti.


Rapor, 2022'nin; 2060'lara gelindiğinde ortalama sıcaklıkta, 2100'de ise
"soğuk"
bir yıl olarak değerlendirilebileceğini ortaya koydu.

Met Office yetkilileri, aşırı sıcaklık değerlerinin ülkede iklimin hızla değiştiğinin göstergesi olduğunu belirtti.




#İngiltere
#Sıcak
#Rapor
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Muharrem ayı duaları: Muharrem ayında hangi zikirler, tesbihler çekilir?