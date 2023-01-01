İngiltere Başbakanı Sunak'a trafik cezası verildi: Johnson'dan sonra yasalara uymayan ikinci başbakan

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna’ya 600 Brimstone füzesi göndereceklerini açıkladı. Batılı müttefiklerin uzun süredir birlikte olduğunu ve bu sayede güçlü kaldıklarını söyleyen Wallace, "Başkan Putin, bu yıl sıkılacağımızı düşünüyorsa yanılıyor. Bu yıl, gelecek yıl, sonraki yıl ve hatta sonrası için de planlar yapacağız" ifadelerini kullandı.