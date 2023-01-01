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İngiltere Başbakanı Sunak'a trafik cezası verildi: Johnson'dan sonra yasalara uymayan ikinci başbakan

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a hareket halindeki araçta emniyet kemerini çıkardığı için sabit ceza verildi. Geçtiğimiz yıl dönemin başbakanı Boris Johnson ile birlikte aldığı cezadan sonra bu olay Sunak'ın ikinci cezası oldu. Sunak, Johnson'dan sonra yasaları çiğneyen ikinci başbakan olarak kayda geçti.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
23:59 . 20/01/2023 Cuma
AA
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak.

Lancashire Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, sosyal medyada bir bireyin Lancashire'da hareket halindeki araçta emniyet kemeri takmadığını gösteren görüntülerin incelendiği belirtildi.

Sunak'ın adının geçmediği açıklamada, 42 yaşındaki Londralı bu erkeğe sabit ceza bildirimi yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Sunak'ın ödemesi gereken cezanın miktarı hakkında bilgi verilmedi.

Rishi Sunak'ın emniyet kemerini takmadığı gözlemlenen video.

Buna göre, Sunak'ın ülkede, emniyet kemeri takmamanın cezası olan en fazla 500 poundu 28 gün içinde ödemesi gerekiyor.

İngiltere'de, emniyet kemeri takmadan araba sürmek gibi hafif sayılabilecek suçlar için sabit ceza bildiriminde bulunuluyor. Böylelikle konu mahkemeye taşınmadan çözüme kavuşturulabiliyor. Ancak bildirimde bulunulan kişi, genellikle para cezası olan bu karara itiraz ederse mahkemeye gidebiliyor.

Diğer yandan, sabit ceza bildirimi, bazı durumlarda sürücünün ehliyetine ceza puanı olarak işlenebiliyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kuzeybatı İngiltere'yi ziyaretinde resmi aracının arkasından Instagram'da yayınlamak üzere çektiği video eleştirilmişti.

Sunak, hareket halindeki araçta sosyal medya videosu çekmek amacıyla emniyet kemerini çıkardığı için dün özür dilemişti.

İngiltere'de emniyet kemeri takmamanın cezası 500 pounda (620 dolar) kadar ulaşabiliyor.

Reuters'ın haberine göre, bu olay Rishi Sunak'ın geçen yıl dönemin başbakanı Boris Johnson ile birlikte COVİD-19 kurallarını çiğnedikten sonra polisten aldığı ikinci ceza. Sunak, Jonhson'dan sonra yasaya uymayan ikinci başbakan oldu.





#Rishi Sunak
#İngiltere
#Trafik Cezası
1 saat önce
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İngiltere Başbakanı Sunak'a trafik cezası verildi: Johnson'dan sonra yasalara uymayan ikinci başbakan
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