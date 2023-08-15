İngiltere hükümetinin sığınmacı gemisindeki bakteri tehlikesini önceden bildiği ortaya çıktı.

Gemiye getirildiği için üzgün olduğunu belirten ve yaşamlarının tehlikeye sokulduğunu kaydeden sığınmacı, bakteri bulunan suyu içtiklerini ve duşta kullandıklarını anlatarak, "Sudan örnek aldıklarını söylüyorlar ama sonuçlar gelmeden, sanki hiçbirimizin bir önemi yokmuş gibi bizi oraya koydular. İçinde yaşanabilir olduğuna emin olmaları gerekirdi. Neden sonucu bekleyip her şeyin yolunda olduğuna emin olmadılar? Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz. Bizi tehlikeye atıyorlar." ifadelerini kullandı. Bakterinin gemiye yerleştikleri 7 Ağustos'tan beri bilindiği haberlerine değinen sığınmacı, "Biliyorlarsa bizi oraya yerleştirmemeleri gerekirdi. Bizi neden oraya koydular? Hasta olmaktan korkuyorum. Burada kimsem yok, ailem yok." dedi. Boşaltılan gemide yaşamakla ilgili de değerlendirmeler yapan sığınmacı, odaların küçüklüğü ve güvenlik nedeniyle hapiste gibi hissettiğini, yüzme bilmediği için de gemide yaşamaktan korktuğunu söyledi.