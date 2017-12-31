İngiltere: İran'daki gösterileri endişeyle izliyoruz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete can borcumuz var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de partisinin il kongresinde konuştu. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapana Erdoğan "Hasımlar bizi hazmedemiyor, onun için tek silahları var iftira" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz tavrını eleştiren Erdoğan "Bugün artık millete can borcumuz var. Bunun içim var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Erdoğan konuşmasında Payitaht Abdülhamid Han dizisini örnek verdi.