İngiltere suikasta yardım etti iddiası

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin suikast sonucu öldürülmesinin yıldönümü yaklaşırken, Tahran’dan dikkat çeken açıklama geldi. Kasım Süleymani suikastının hukuki sürecine ilişkin bilgi veren Tahran Başsavcısı, ABD’ye İranlı komutanın Bağdat Havalimanı’na girişiyle ilgiliyi bilgiyi İngiliz özel güvenlik şirketi G4S’nin verdiğini, suikastı gerçekleştiren SİHA’nın Ramstein’dan yönetildiğini açıkladı. Kasım Süleymani 3 Ocak 2020’de Irak’taki Bağdat Uluslararası Havaalanı’ndan çıktıktan hemen sonra ABD Başkanı Donald Trump’ın emrini verdiği suikast sonucu Haşdi Şabi Komutanı Ebu Mehdi el Mühendis’le birlikte öldürülmüştü. Süleymani’nin ölümünün ardından İran ve Irak’taki Şii milis gruplardan intikam tehditleri savrulmuştu.

HAVALİMANINDAN İSTİHBARAT İLETTİ

Süleymani suikastının hukuki sürecine ilişkin bilgi veren Tahran Başsavcısı Ali Elkasimihr, Bağdat Havalimanı’nın uçuş güvenliğinden sorumlu Britanyalı güvenlik şirketi G4S’nin suikasttaki rolüne dair, “Bu dosyadaki önemli ve dikkati çekici konulardan biri de Bağdat Havalimanı’nın uçuş güvenliğinden sorumlu Britanyalı güvenlik şirketi G4S’nin Kudüs Gücü komutanına suikasttaki rolüdür. Bu şirketin ajanları, komutan Süleymani ile arkadaşları havalimanına giriş yaptığı an bu istihbaratı teröristlere (ABD güçleri) iletmiştir.” ifadelerini kullandı.

RAMSTEIN’DAN KONTROL EDİLDİ

Tahran Başsavcısı, Süleymani suikastında Almanya’da ABD’nin kullandığı Ramstein hava üssünün de rolü olduğunu, ABD güçlerine bilgi ve uçuş verileri sağlanan bu üsten İranlı komutanı hedef alan silahlı insansız hava aracının (SİHA) yönetildiğinin tespit edildiğini de aktardı. Elkasimihr, tüm bu kişilerin kimlik tespiti için gerekli işlemlerin sürdürüldüğünü, suçun faillerine yönelik şikayetleri uluslararası mahkemelere sunacaklarını belirtti.

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SUÇLAMAYI REDDETTİ

Öte yandan İngiliz The Sun gazetesine göre suçlamaları ‘tümüyle temelsiz’ diye reddeden bir G4S sözcüsü, ‘Süleymani ile beraberindeki Haşdi Şabi Komutanı Ebu Mehdi el Mühendis’e yönelik 3 Ocak 2020 saldırısına kesinlikle hiçbir şekilde müdahil olmadıklarını’ savundu.

B-52’lerle nükleer gözdağı

ABD, muhtemel bir İran tehdidine karşı 2 ‘B-52H’ tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağını Ortadoğu’ya gönderdiğini açıkladı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nca (CENTCOM) yapılan açıklamada, “5. Bombardıman Filosunun ana üssü Minor Hava Üssünden B-52H Stratofortress mürettebatı, ABD’nin bölge güvenliğine olan bağlılığını ortaya koymak ve kısa sürede devasa bir savaş gücünü hızlıca konuşlandırma kabiliyetini göstermek üzere bugün, Ortadoğu’da bulundu” ifadesi kullanıldı. ABD, daha önce de 2 kez Orta Doğu bölgesi üzerinden “B-52H” tipi uçaklarla uçuş yapmıştı.

Vurulan uçağa 150’şer bin dolar tazminat