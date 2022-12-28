Dünya İngiltere yeni yıla grev dalgasıyla giriyor
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İngiltere yeni yıla grev dalgasıyla giriyor

İngiltere yeni yıla grevlerin gölgesinde giriyor. Demiryolu çalışanlarının ardından grev dalgasına pasaport kontrol memurları ve ehliyet sınavı görevlileri de katıldı. Grevler ülkenin pek çok yerinde ulaşımın durmasına neden oldu.

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İngiltere yeni yıla grev dalgasıyla giriyor
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İngiltere’de grevler gündelik hayatı olumsuz etkiliyor.

Haftalardır grevde olan demir yolu işçileri Noel öncesi başladıkları grevleri sürdürüyor.

Demir yollarındaki grevler nedeniyle yüz binlerce kişi trenlerde iptallerle karşılaştı.

Ocak ayında yapılacak demir yolu grevleri sırasında da seyahatlerin aksaması bekleniyor.

Pasaport memurları da grevde

Pasaport kontrol memurları da yılbaşına kadar sürecek bir dizi grevin ikincisine başladı.

Yaklaşık bin memur 28-31 Aralık tarihleri arasında grevde.

Bu nedenle birçok havaalanında hizmetlerde aksama yaşanıyor.

İşlemlerin aksamaması için pasaport kontrol görevlilerinin yerini daha önceki grevlerde de olduğu gibi askerler ve İçişleri Bakanlığı memurları aldı.

Kesenin ağzını açın mesajı

İngiltere genelinde 250'den fazla direksiyon sınav görevlisi de 16 Ocak'a kadar grevde olacak.

Kamu ve Ticari Hizmetleri Sendikası Genel Sekreteri Mark Serwotka'dan da, "Rishi Sunak ve Jeremy Hunt kesenin ağzını biraz açarsa grevler iptal edilebilir.” açıklaması geldi.

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