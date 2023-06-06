İngiltere'de 130 yıl sonra bir ilk: Prens Harry hakim karşısında

Kraliyet ailesine ilkleri yaşatan Prens Harry medya davasında tanık olarak yer aldı. Bu tanıklık bir ilki de barındırıyor.

ABD'ye yerleşen ve mahkeme için Londra'ya giden Prens Harry tanık kürsüsüne çıktı.

olmakla itham eden Prens Harry, 55 sayfalık tanık ifadesinde hükümete ve basına yönelik sert sözler söyledi.

olmakla itham eden Prens Harry, 55 sayfalık tanık ifadesinde hükümete ve basına yönelik sert sözler söyledi.

“11 yaşımdan beri benim ve annemin hayatını cehenneme çevirdi”

“11 yaşımdan beri benim ve annemin hayatını cehenneme çevirdi”

Yayıncı kuruluşların özel dedektiflere yaptığı ödeme sayısı karşısında dehşete düştüğünün altını çizdi. Ve basının Meghan Markle ile olan evliliğini bitirmeye çalıştığını da vurguladı.