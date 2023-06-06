İngiltere'de 130 yıl sonra bir ilk: Prens Harry hakim karşısında

Prens Harry
Kraliyet ailesine ilkleri yaşatan Prens Harry medya davasında tanık olarak yer aldı. Bu tanıklık bir ilki de barındırıyor.
Prens, 130 yıldır mahkemede ifade veren ilk kıdemli İngiliz kraliyet ailesi üyesi oldu.
Prens Harry'nin Mirror gazetesini yayınlayan medya grubuna açtığı özel hayatın gizliliğinin ihlali davası başladı.
ABD'ye yerleşen ve mahkeme için Londra'ya giden Prens Harry tanık kürsüsüne çıktı.
Yayıncı kuruluşların özel dedektiflere yaptığı ödeme sayısı karşısında dehşete düştüğünün altını çizdi. Ve basının Meghan Markle ile olan evliliğini bitirmeye çalıştığını da vurguladı.