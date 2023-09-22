|
Dünya

İngiltere'de 2022'de sıcak hava nedeniyle 4 bin 507 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de geçen yıl hava sıcaklığına bağlı nedenlerle 4 bin 507 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bunun, "kayıtlardaki en yüksek rakam" olduğu vurgulandı.

17:58 . 22/09/2023 Friday
AA
Analize göre, sıcaklığa bağlı ölümlerin sayısı 32 yılda iki kattan fazla arttı.

Analize göre, sıcaklığa bağlı ölümlerin sayısı 32 yılda iki kattan fazla arttı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 1988-2022'de İngiltere ve Galler'de hava sıcaklığıyla bağlantılı ölüm ve hastaneye yatış riskine ilişkin analiz yayımladı.

Analize göre, sıcaklığa bağlı ölümlerin sayısı 32 yılda iki kattan fazla arttı.
Ülkede termometrelerin 40 derecenin aşıldığını gösterdiği 2022'nin en sıcak günlerinde, sıcaklıkla bağlantılı 4 bin 507 kişi öldü.
Bunun, "kayıtlardaki en yüksek rakam" olduğu vurgulandı.

En yüksek ölüm riskinin, sıcaklıkların 29 derecenin üzerine çıktığı başkent Londra'da görüldüğü aktarıldı.

Uluslararası kamu sağlığı uzmanlarından oluşan bir grubun geçen yıl yayımladığı araştırmada, Avrupa'da 30 Mayıs-4 Eylül 2022 döneminde 61 bin 672 kişinin sıcaklığa bağlı nedenlerden hayatını kaybettiği, en çok ölümün İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de görüldüğü kaydedilmişti.

İngiliz Meteoroloji Kurumundan (Met Office) 19 Temmuz 2022'de yapılan açıklamada, ülkede hava sıcaklığının 40,2 derece olarak kaydedildiği, bunun "İngiltere tarihinde bu zamana kadar ölçülen en yüksek sıcaklık" olduğu belirtilmişti.

#İngiltere
#Galler
#ONS
#sıcaklık
2 hours ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Havale ve EFT saatleri: Tüm bankalarda EFT ve havale saat kaça kadar?