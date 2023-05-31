İngiltere'de enflasyonun etkileri: Marketlerde hırsızlığa karşı sahte kahve koyuldu

"Bu ürün makettir, satılık değildir, lütfen bir personelden yardım isteyiniz"

"Bu ürün makettir, satılık değildir, lütfen bir personelden yardım isteyiniz"

Bir franchise modeli işleten süpermarketin görevlisi, hırsızlık olabileceğinden, önceliğinin personel güvenliğini korumak olduğunu söyledi.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) ve Nielsen tarafından yapılan bir ankete göre, gıda enflasyonu Mayıs ayına kadar yüzde 15,4'e düştü.