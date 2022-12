İngiltere'de hemşireler ikinci kez greve gitti İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire ikinci kez bir günlük grev yapıyor. Artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle 15 Aralık'ta bir gün grev yapan on binlerce hemşire, hükümetle uzlaşı sağlanamaması üzerine ikinci kez bir günlük iş bırakma eylemi başlattı. Ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunun ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikası, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor.

