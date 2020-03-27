Koronavirüse karşı tedbirlerin çok geç alındığı İngiltere'de her 13 dakikada bir biri ölüyor.İngiltere'de dün ölü sayısı 113 artarak 578'e yükseldi.

Dailymail'in haberine göre ülkede vaka sayısı 11 bin 658 olarak açıklansa da İngiliz doktorlar gerçek sayının 600 bin civarında olabileceğini belirtiyor.

Geri adım atmıştı

İlk başlarda toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Pazartesi alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

Gerekli alışverişler, ihtiyacı olanlara yardım etmek, tek başına veya hane halkıyla spor, tıbbi ihtiyaç ve evde çalışılması mümkün olmayan durumlarda işe gidilmesi için sokağa çıkmaya izin verileceği bildirilmişti.