İngiltere’de korkutan gelişme: Solunum cihazına bağlı hasta sayısı yüzde 41 arttı

İngiltere’de korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi Sağlayıcıları Başkan Vekili Saffron Cordery’den solunum cihazına bağlı Covid-19 vaka sayılarında artış yaşandığı uyarısı geldi.

YÜZDE 41 ARTIŞ

Cordery yaptığı açıklamada, solunum cihazına bağlı Covid-19 hasta sayısının bir hafta içinde yüzde 41 arttığını belirterek, İngiltere’de 227, İskoçya’da ise 18 hastanın solunum cihazına bağlı tedavi gördüğünü aktardı. Bu artışın Covid-19’un sağlık hizmetlerini etkilediğinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirten Cordery, Covid-19 vakalarının ve acil bakım talebinin artmasıyla NHS’nin büyük bir baskı altına gireceğini ifade etti. Cordery, "Grip ve solunum yolu virüsleri gibi kışın gördüğümüz tüm olağan unsurların yanı sıra kış boyunca daha fazla artış yaşarsak önemli bir zorlukla karşı karşıya kalacağımızdan gerçekten endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

YÜKSEK DÜZEYDE KORUMA

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İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Imperial College Üniversitesi’nde görevli Epidemiyolog Profesör Neil Ferguson ise yaptığı açıklamada, artan vaka sayılarına oranla hastaneye yatış ve ölüm sayılarının düşük olduğunu belirterek, Covid-19 aşılarının insanları hastalıktan korumadaki yüksek etkinliğinin kanıtlandığını kaydetti. Ferguson, "AstraZeneca, Moderna veya Pfizer’dan iki doz aşı olmanın ciddi hastalıklara karşı yüksek düzeyde koruma sağladığı artık çok açık. İnsanlar aşı olduktan sonra yine enfekte olabilirler, fakat tek doz aşı bile enfeksiyona karşı yüzde 80-90 oranında koruma sağlıyor" dedi.

İngiltere’de özellikle Covid-19’un Delta mutasyonu kaynaklı enfeksiyonun okul çağındaki çocuklar da dahil olmak üzere aşılanmamış gruplarda yoğunlaştığını belirten Ferguson, "Maalesef bu tablo önümüzdeki birkaç ay içinde ortaya çıkacak olan 3. dalgayı atlatana kadar birkaç hafta daha devam edecek" dedi.

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