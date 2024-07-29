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Dünya

İngiltere'den dikkat çeken İsrail hamlesi: Durduracaklar

Soykırımcı İsrail hükümetinin, İngiltere'de yakın zamanda iktidara gelen İşçi Partisi hükümetinin İsrail'e silah satışını sonlandırmasını beklediği, başka ülkelerin de bu adımı atmasından endişelendiği bildirildi.

16:17 - 29/07/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv
Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, İngiltere'de
Keir Starmer
liderliğindeki yeni hükümet, terör devleti İsrail'e silah satışını durdurmaya hazırlanıyor.

İptal edilebilir


İsrail hükümeti, İngiltere'nin Tel Aviv'e savunma ihracat lisansını ilerleyen günlerde iptal edeceğini değerlendiriyor. Tel Aviv yönetiminin, bölgedeki başka ülkelerin de benzer adımlar atabileceği endişesini taşıdığı aktarıldı.


İngiltere'de Keir Starmer liderliğinde yeni hükümet, birkaç gün önce Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarmasına yönelik bir önceki hükümetin yaptığı itirazını geri çekmişti.


Hükümet ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ocak ayında kesilen finansman desteğine devam edeceğini de duyurmuştu.



#israil
#İngiltere
#silah
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