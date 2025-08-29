Yeni Şafak
İngiltere'den dikkat çeken karar: İsrail'in üstünü çizdiler

12:2329/08/2025, Cuma
G: 29/08/2025, Cuma
AA
Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı
Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı

İngiltere hükümetinin, Gazze’de yaşanan soykırım nedeniyle bu yıl Londra’da yapılacak savunma fuarına İsrailli yetkililere davetiye göndermediği açıklandı.

Politico sitesinin haberine göre
İngiltere
Hükümet Sözcüsü, iki yılda bir Londra'da düzenlenen ve dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından olan
Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2025)
için bu yıl İsrail hükümeti heyetine davet gönderilmeyeceğini açıkladı.

"Davet edilmeyecekler"


Sözcü,
"İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonunu daha da tırmandırma kararı yanlış. Sonuç olarak DSEI 2025'e katılmak üzere hiçbir İsrail hükümeti delegasyonunun davet edilmeyeceğini teyit edebiliriz."
ifadelerini kullandı.

"Derhal ateşkes sağlanmalı"


Ayrıca Sözcü,
"Bu savaşın sona ermesi için diplomatik çözüm olmalı, derhal ateşkes sağlanmalı, rehineler serbest bırakılmalı ve Gazze halkına insani yardım artırılmalı."
değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Sözcü, İsrailli savunma sanayi şirketlerinin fuara normal şekilde katılabileceğini bildirdi.


Haberde, şirketlerin katılması durumunda bunun büyük çaplı protestolara yol açmasının beklendiğine işaret edildi.


Londra Büyükelçiliği sessiz


Fuarın organizatörü "Clarion Defence and Security" adlı şirket ise konuya ilişkin açıklama yapmazken, İsrail'in Londra Büyükelçiliği konuya dair Politico'nun sorularını yanıtsız bıraktı.


Bazı İngiliz yetkililer de İsrail hükümetinin konuya ilişkin bilgilendirildiğini ve işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası insancıl hukuku koruma taahhüdünü göstermesi halinde yasağın kaldırılabileceğini söyledi.




