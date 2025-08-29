İngiltere hükümetinin, Gazze’de yaşanan soykırım nedeniyle bu yıl Londra’da yapılacak savunma fuarına İsrailli yetkililere davetiye göndermediği açıklandı.
"Davet edilmeyecekler"
"Derhal ateşkes sağlanmalı"
Öte yandan Sözcü, İsrailli savunma sanayi şirketlerinin fuara normal şekilde katılabileceğini bildirdi.
Haberde, şirketlerin katılması durumunda bunun büyük çaplı protestolara yol açmasının beklendiğine işaret edildi.
Londra Büyükelçiliği sessiz
Fuarın organizatörü "Clarion Defence and Security" adlı şirket ise konuya ilişkin açıklama yapmazken, İsrail'in Londra Büyükelçiliği konuya dair Politico'nun sorularını yanıtsız bıraktı.
Bazı İngiliz yetkililer de İsrail hükümetinin konuya ilişkin bilgilendirildiğini ve işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası insancıl hukuku koruma taahhüdünü göstermesi halinde yasağın kaldırılabileceğini söyledi.