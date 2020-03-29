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AVRUPA KORONAVİRÜS

İngiltere’den kötü haber: Herkesi kurtaramayacağız

İngiltere’den ürküten açıklama: Herkesi kurtaramayacağız

İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor. İngiliz Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Nicki Credland, "Elimizden geleni yapıyoruz. Ancak kabul etmeliyiz ki, herkesi kurtaramayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bin 21 kişi yaşamını yitirirken; 17 bin 315 kişinin virüs testi pozitif çıktı.

Ülkede vaka sayılarının artışı ile Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) önümüzdeki 7 günde hiç olmadığı kadar yoğun olacağı ve bunun sağlık sistemi için adeta bir ‘test’ olacağı ifade edildi.

'YOĞUN BAKIM HEMŞİRE SAYIMIZ YETERSİZ'

İngiliz Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Nicki Credland, "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama yeteri kadar yoğun bakım hemşiremiz yok. Kabul etmeliyiz ki herkesi kurtarmayacağız" ifadelerini kullandı.

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İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının getirilmesine rağmen insanların tren istasyonlarına akın ettiği görüldü. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları yolcuların maske takmamalarına ve korunmamaların dikkat çekerken; bazıları da 'İnsanoğlu aptallıkta sınır tanımıyor' dedi. Ülkede 336 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken; virüs tespit edilen kişi sayısı 6 bin 733 olarak açıklandı.

İngiltere'de bir sunucu, annesiyle pencere arkasından hasret giderdi
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İngiltere'de bir sunucu, annesiyle pencere arkasından hasret giderdi
İngiliz televizyon sunucusu Ruth Langsford, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina altında olan annesiyle pencere arkasından hasret giderdi. Sunucu o anları kayıt etti. Görüntüde cam pencere arkasından annesini öpen Ruth 'Ne garip değil mi. Seni özledik' dedi.


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