İngiltere'den Nijer'deki darbeye kınama

"İngiltere, Nijer'de demokrasi ve istikrarı zedeleyecek her türlü girişimi en sert biçimde kınamaktadır. Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun ülkede görülen ve kabul edilemez olayları sona erdirme, Nijer'in demokratik olarak seçilmiş kurumlarının tam ve hızlı şekilde yeniden kurulması çağrılarına katılıyoruz."