İngiltere'den Nijer'deki darbeye kınama

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Mitchell
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mitchell'in, Nijer'deki darbeye ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.
Nijer'de dün Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u alıkoymuş, akşam ise televizyondan darbe bildirisi okuyarak yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Silahlı Kuvvetler de "Güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Cumhurbaşkanı Bazoum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için" darbeyi desteklediğini açıklamıştı.
Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.