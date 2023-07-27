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Dünya

İngiltere'den Nijer'deki darbeye kınama

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Andrew Mitchell, Nijer'deki darbeye ilişkin "İngiltere, Nijer'de demokrasi ve istikrarı zedeleyecek her türlü girişimi en sert biçimde kınamaktadır." ifadesini kullandı.

16:08 . 27/07/2023 Perşembe
AA
İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Mitchell

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Mitchell

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mitchell'in, Nijer'deki darbeye ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Mitchell, İngiltere'nin Nijer'de yaşananları yakından izlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"İngiltere, Nijer'de demokrasi ve istikrarı zedeleyecek her türlü girişimi en sert biçimde kınamaktadır. Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun ülkede görülen ve kabul edilemez olayları sona erdirme, Nijer'in demokratik olarak seçilmiş kurumlarının tam ve hızlı şekilde yeniden kurulması çağrılarına katılıyoruz."

Nijer'de dün Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u alıkoymuş, akşam ise televizyondan darbe bildirisi okuyarak yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Silahlı Kuvvetler de "Güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Cumhurbaşkanı Bazoum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için" darbeyi desteklediğini açıklamıştı.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.



#Andrew Mitchell
#İngiltere
#İngiltere Dışişleri Bakanlığı
#Nijer
#darbe
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