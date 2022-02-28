Dünya İngiltereden Rus gemilerine yasak
AVRUPA

İngiltere'den Rus gemilerine yasak

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından limanlarına Rus gemilerinin erişimini yasakladı.

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Haber Merkezi AA
İngiltereden Rus gemilerine yasak
İngiltere, Rus gemilerine limanlarında yasak getirdi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tüm İngiltere limanlarına Rus bayraklı, tescilli, sahip olunan, kontrol edilen, kiralanan veya işletilen herhangi bir gemiye erişim sağlamamalarını rica ettim. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'daki eylemini göz önünde bulundurarak, bu gemilerin uyması gereken bu yasalarla, burada hoş karşılanmadığını açıkça belirttim."

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası altında rekor kapıda: İki bin doları aşabilir
FOTOĞRAF 19
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Rusya’nın Ukrayna’ya karşı aldığı savaş kararı ve başlattığı askeri operasyon küresel piyasaları sarstı.
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Birçok emtia sınıfında yukarı doğru hareketlenmeler görülürken, tüm riskli varlıklara sert satış geldi.
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Altın ise böyle bir ortamda 1.963 dolarons seviyesine kadar uzanarak son 13 ayın en yüksek seviyesine geldi.
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Güvenli liman olarak öne çıkmaya devam eden ons altın Rusya’nın fiilen Ukrayna'ya savaş açmasıyla yüzde 3'e yakın yükseliş kaydetti.
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Uzmanlara göre artan gerilim altın fiyatlarında rekoru tetikleyebilir.
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Dünya'da yer alan habere göre; Dün öğle saatleri itibariyle 1,965 dolara dayanan ons altında 1975 seviyesi ilk direnç olarak izlenecek.
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Ancak analistler olağanüstü koşullardan geçtiğimizin akılda tutulmasını tavsiye ediyor.
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eğerli metallerin performansında teknik görünümden ziyade özellikle Ukrayna’dan gelecek haber akışının belirleyici olacağı ifade ediliyor.
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Tam tersi bir senaryo da geçerli olmakla birlikte, çatışmaların genişleyerek devam etmesi değerli metallere yönelimi tetikleyerek daha yüksek seviyelere kapı aralayabilir.
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Nitekim teknik görünüme bakıldığında 2.000 dolar direnç hedefl eri arasında gösterilmeye başlandı.
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Uzmanlar 1.995 ve 2.032 dolar seviyelerini önemli dirençler olarak sayıyor.
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Sonrasında ise 2.075 dolarlık rekora giden yolun açılabileceği belirtiliyor.
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Diğer yandan gelişmelerin seyrine bağlı olarak olası yaşanabilecek düşüşlerde ise 1.910 seviyesi ilk önemli destek olarak gösteriliyor.
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GRAM ALTIN FİYATI: 876,19 896,95
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ÇEYREK ALTIN FİYATI: <br>1.378,66 1.409,15
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YARIM ALTIN FİYATI: <br>2.746,55 2.815,92
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI : 5.510,32 5.614,61
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ATA ALTIN FİYATI: <br>6.049,05 <br>6.206,23
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SPOT ALTIN TLGR FİYATI: 860,99 <br>861,14
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası altında rekor kapıda: İki bin doları aşabilir
Altın fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon sonrasında 2021'in başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Güvenli liman olarak öne çıkmaya devam eden ons altın Rusya'nın fiilen Ukrayna'ya savaş açmasıyla yüzde 3'e yakın yükseliş kaydetti. Uzmanlara göre fiyatlar rekora gidiyor. İşte altında ortaya çıkan son tahminler..
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