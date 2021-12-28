Dünya İngilterenin siber düşmanları
AVRUPA

İngiltere’nin siber düşmanları

İngiltere Güvenlik ve Sınırlardan Sorumlu Devlet Bakanı Damian Hinds, siber saldırılarını ve dezenformasyon kampanyalarını gerekçe göstererek, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore’nin “düşman ülkeler” olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere’nin siber düşmanları
Damian Hinds

İngiltere Güvenlik ve Sınırlardan Sorumlu Devlet Bakanı Damian Hinds, siber saldırılarını ve dezenformasyon kampanyalarını gerekçe göstererek, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore’nin “düşman ülkeler” olduğunu söyledi.

Önceki gün The Telegraph gazetesine demeç veren Hinds, “Söz konusu ülkelerin fiziksel insan kapasitesi ve büyük bir siber varlığı mevcut. Geniş ölçekte konuşlandırabiliyorlar” dedi. İngiliz devlet adamı, ‘düşmanlarının’ siber saldırı ve dezenformasyon kampanyaları gibi çok sayıda olaya karıştığını, yeni siber savaşlar için de hazırda beklediklerini öne sürdü.

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