İngiltere'yi bu Siyonist karıştırdı: İslam karşıtı eylemlerin arkasında o var

Hükümet değişikliği ile İsrail'e mesafe koyan İngiltere'ye Siyonist eli değdi. Olayları organize eden kişi Tommy Robinson'ın, gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon adlı bir Siyonist olduğu ortaya çıktı. Bıçaklı bir saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi de yaraladığı olay sonrası ülkede sular durulmazken aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yaydı. Rotherham kentinde aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) göçmen ve Müslüman karşıtı eylem çağrısına uyan yüzlerce kişi, sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin tutulduğu otelin önünde bir araya geldi. Otel yakmaya çalışan Aşırı sağcılar ile polis arasında otel önünde arbede çıktı, eylemciler otele taş ve şişe attı.





İSRAİL BAYRAĞIYLA EYLEMLERE KATILIYOR

Tommy Yaxley'ın örgütlediği kişiler, İngiltere'de kütüphaneleri yerle bir ederken,dükkanları yağmalayıp Müslüman kadınlara asit atıyor. Otel kundaklama girişimini organize eden EDL’nin de Yaxley tarafından kurulduğu öğrenildi. 2009'da kurduğu İngiliz Savunma Birliği, 2011 yılında, İngiliz ve Yahudi Savunma Birliği adını aldı. Siyonist bir terör örgütü olan Yahudi Savunma Birliği, son on yılda Birleşik Krallık'taki şiddetli İslamofobik sokak haydutluğunun önemli bir parçası oldu. 2021’de ülkede gerçekleştirilen Yahudi protestosunda da yer alan Yaxley, İsrail bayrağına sarılmış ve “Gazze’yi Hamas’tan kurtarın” pankartı taşımıştı. İslam karşıtı görüşü ile bilinen siyonist Yaxley, aşırı sağı konsolide ederek Müslüman karşıtı eylemlerine alet ediyor.





AŞIRI SAĞCI HAYDUTLARA MÜSAADE ETMEYECEĞIZ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise şiddet olaylarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Kim olduğumuzu göstereceğiz. Biz, korkuyu yaymaya çalışanlara ve toplumumuza ayrılık ve nefret ekenlere müsaade etmeyecek bir ülkeyiz" diye konuştu. Müslüman toplumların ve diğer etkin grupların da şiddet eylemlerinde hedef alındığını vurgulayan Starmer, “Sokaklarda Nazi selamları, polise saldırılar, ırkçı söylemlerin yanı sıra ahlaksız şiddet. Dolayısıyla hayır, bunu olduğu gibi, aşırı sağcı haydutluk olarak adlandırmaktan çekinmeyeceğim. Bu şiddet yanlısı güruhun ülkemizi temsil etmediğini bilmenizi isterim. Onları adalete teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı. İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper ise isyan çıkaran "serseri azınlık suçluların" hapishanede yerlerinin "hazır" olduğunu söyledi. Ülkede acil müdahale gerektiren durumlarda gerçekleştiren COBRA toplantısı da yapıldı.



