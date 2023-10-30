İnsani durum kontrolden çıkabilir

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır saldırı ve tam ablukası üç haftayı geride bırakırken, tüm dünyanın gözü önünde Filistinliler topyekün bir etnik temizliğe tabi tutuluyor. Geçen 22 günde gıda, su, enerji ve yakıta ulaşamayan Gazze'de, hastanelerde sağlık hizmetleri güçlükle sağlanırken, insani durumun kontrolden çıkmak üzere olduğu uyarısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, "Üç hafta süren savaşın ve Gazze'ye uygulanan sıkı kuşatmanın ardından sivil düzenin bozulmaya başladığına dair endişe verici işaretler var" uyarısında bulundu. Saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısı 8 bin 25'e yükseldi.

GERGİNLİK ARTIYOR

UNRWA Gazze Direktörü White, “Binlerce kişi Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerindeki UNRWA depolarına ve dağıtım merkezlerine girerek buğday unu ve hijyen malzemeleri gibi diğer temel malzemeleri aldı. Deyr el-Belah'taki depolardan biri UNRWA'nın Mısır'dan gelen insani yardım konvoylarından gelen malzemeleri depoladığı yer. Bu durum, üç hafta süren savaşın ve Gazze'ye uygulanan sıkı kuşatmanın ardından sivil düzenin bozulmaya başladığına dair endişe verici bir işarettir. İnsanlar korkmuş, sinirli ve çaresiz. Telefon ve internet iletişim hatlarındaki kesintiler gerginlik ve korkuyu daha da artırıyor” ifadelerini kullandı.

HAYATTA KALACAK KADAR BİLE DEĞİL

White, temel ihtiyaçlara ilişkin malzemelerin tükenmeye başladığını ve gelen insani yardımların yetersiz olduğunu belirterek, “Piyasadaki erzak tükenirken Mısır'dan kamyonlarla Gazze Şeridi'ne gelen insani yardım yetersiz kalıyor. Toplumların sadece temel hayatta kalma ihtiyaçları bile çok büyükken, aldığımız yardımlar yetersiz ve tutarsız. Bugüne kadar Gazze'ye bir hafta içinde 80 kamyondan biraz fazla yardım girişi oldu. 28 Ekim Cumartesi günü, iletişimdeki kesinti nedeniyle konvoy yoktu. Gazze Şeridi'nde yardımların kabulü ve depolanmasında ana aktör olan UNRWA, konvoyun geçişini koordine etmek için taraflarla iletişim kuramadı” sözleriyle Gazze'de yaşanan şartların zorluğunun altını çizdi.

Deniz suyu içiyorlar

Gazze'de Filistinli fotomuhabiri Samar Abu Elouf, dün Instagram'da yaptığı paylaşımda deniz kıyısında yaşayan Filistinlilerin günlük su ihtiyaçlarını karşılamak için tuzlu su kullandıklarını gösteren bir video paylaştı. Videoda, "Bu, insanların denizden su tedarik ettiği bir aşama" diyerek, "denizin bereketi" için Allah'a şükrediyorlar, diyerek tam abluka altındaki bölgede yaşanan insani durumun ağırlığına vurgu yaptı.

Durum tersine çevrilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Orta Doğu'da en azından insani yardımlar için duraklamaya ihtiyaç duyulduğuna dair artan fikir birliği beni cesaretlendirmişti. Ne yazık ki, bunun yerine insani çabaları baltalayan, eşi benzeri görülmemiş bir bombardıman artışı beni şaşırttı. Bu durum tersine çevrilmelidir. Rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması ve gözlerimizin önünde insani bir felaketin yaşandığı Gazze'deki insanların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yardım ulaştırılması ile birlikte acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum” sözleriyle adeta yaşadığı çaresizliği dışa vurdu.

3024 çocuk katledildi

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalci gücün saldırıları sonucu 8 bin 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 bin 242 sivilin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık, yaşamını yitirenler arasında 3 bin 324 çocuğun, 2 bin 62 kadının ve 460 yaşlının olduğunu; 1020’si çocuk 1870 kişinin de kayıp olduğunu belirtti. Bakanlık, saldırılarda şu ana kadar, 3’ü kadın 34 Filistinli gazeteci yaşamını yitirdi, İsrail saldırılarında çok sayıda gazeteci de yakınlarını kaybettiğini açıkladı.

200 BİN BİNA BOMBALANDI

Gazze Şeridi’nin alt ve üst yapısı da büyük hasar aldı. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, saldırılarda, 200 binden fazla konutun bombalandığını, bunlardan 32 bininin tamamen yıkıldığını ya da oturulamayacak hale geldiğini belirtti. Maruf ayrıca, saldırılarda, 80 hükümet binasının, 47 caminin, 3 kilisenin ve 203 okulun bombalandığını, bunlardan 37’sinin hizmet dışı kaldığını söyledi.

10 tır daha geçti

Öte yandan insani yardım taşıyan 10 tırın bölgeye ulaştığı bildirildi. Filistin Kızılayı, "Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve içerisinde gıda ve temel tıbbi malzemeler bulunan 10 tırı Mısır Kızılayından teslim aldık" açıklamasında bulundu. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye giren TIR sayısının 94 olduğu ancak yakıta izin verilmediği kaydedildi.

Kudüs hastanesine tehdit

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise İsrail’in Filistin Kızılayı’na bağlı Kudüs Hastanesi’ni bombalama tehdidiyle ilgili olarak derin endişe duyduklarını açıkladı. “Filistin Kızılayı’ndan gelen (İsrail tarafından) Gazze’deki Kudüs Hastanesine yönelik tahliye tehditlerine ilişkin haberler son derece endişe verici” değerlendirmesini paylaşan Ghebreyesus, hastalarla dolu hastaneleri, hastaların hayatlarını riske atmadan tahliye etmenin imkansız olduğunu tekrarladı. İşgal güçleri, uyarıdan saatler sonra hastaneye yakın bir noktaya hava saldırısı düzenledi.











