İnsanlığın en kara gecesi

Gazze’de 21 gündür havadan insan kıyımı yapan terör devleti İsrail, dün katliamda yeni bir sayfa açtı. Akşam saatlerinde Gazze’de iletişimi tamamen kesen terör devleti, havadan bombardımanlarını artırıp tanklarla ölüm yağdırdı. Abluka altındaki Gazze sınırındaki kentlerde zırhlılarda geniş kapsamlı bir hareket göze çarparken, İsrail ordusu bölgeye sürekli aydınlatma fişekleri attı.

BEYT HANUN’A ÖLÜM YAĞDI

Terör devletinin geniş kapsamlı operasyonu İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari’nin akşam saatlerinde yaptığı “Kara kuvvetleri bu gece kara operasyonlarını genişletecek” açıklamasından saatler sonra başladı. Gazze’nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, dün akşam bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı. İsrail ordusu, ilk olarak akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi’ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Obüs saldırılarının ardından İsrail ordusu, Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze’nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı. İsrail’in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze’de gökyüzünü sık sık atılan bombaların ateşi aydınlattı.

İLETİŞİMİ KESİP SOYKIRIMA GİRİŞTİ

Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaştı. Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu. Şirketten akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, “Son bir saatteki yoğun bombardıman, Gazze’yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası kanalları yok etti” denildi. Birleşmiş Milletler Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, “Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze’nin dış dünya ile bağlantısı kesildi. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı” ifadesini kullandı.

“RESMİ KARA OPERASYONU BU DEĞİL!”

İsrail Ordusudan bir yetkili ABC News’e yaptığı açıklamada “Genişletilmiş operasyon resmi kara operasyonu değildir” dedi. İsrail saldırısına karşı koyan Hamas’tan yapılan açıklamada Beyt Hanun ve Berric bölgelerinde yoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Katliama ABD de eşlik etti

Terör devletinin Gazze’ye yönelik yoğun bombardımanına ABD uçaklarının da dahil olduğu iddia edildi. 7 Ekim’den sonra Doğu Akdeniz’e savaş uçakları ve gemilerini gönderen ABD’nin operasyondaki rol aldığı bildirildi.

Can kaybı 7326’ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in dün geceki saldırıları öncesi yaptığı açıklamada toplam ölü sayısının 3 bin 38’i çocuk olmak üzere 7 bin 326’ya yükseldiğini açıkladı. Yaralananların sayısının ise 18 bin 967’ye ulaştığını aktardı.











