İnsanlıktan çıkan İsrailli subaydan kan donduran sözler: Gazze'de sivil yok iki buçuk milyon terörist var

İsrail ordusu Gazze’ye tank ve piyadelerle karadan öncü ve kapsamı dar operasyon için girildiğini açıkladı. İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, tank desteğiyle ilerleyen İsrail özel kuvvetlerinin Hamas’ın rehin aldığı İsrailliler'in yerlerine ilişkin bilgi edinmek ve roket saldırılarını düzenleyen Filistinli grupları hedef almak üzere Gazze’de bazı noktalara baskın düzenlediklerini söyledi.