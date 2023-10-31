İnsanlıktan çıkan İsrailli subaydan kan donduran sözler: Gazze'de sivil yok iki buçuk milyon terörist var

Eliyahu Yossian
Bebek katili İsrail güçleri Gazze'de soykırımlarını sürdürürken İsrailli eski subayın katliamı aklamak için Gazzelilere yönelik skandal ifadeleri tepki topladı. İsrailli subay Eliyahu Yossian atıldığı bir televizyon programında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.
"Gazze'de İki buçuk milyon terörist var"
Saldırılar hız kesmeden sürüyor
Öte yandan İsrail'in uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırıları, şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze genelinde yaklaşık 300 yerin vurulduğu belirtildi.
Hedef alınan yerler arasında, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait tanksavar füzeleri ve roketlerin atıldığı noktalar gibi “askeri noktaların” olduğu öne sürüldü.