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İnsanlıktan çıkan İsrailli subaydan kan donduran sözler: Gazze'de sivil yok iki buçuk milyon terörist var

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de çocuk, kadın, yaşlı, hasta ayırt etmeden binlerce sivili öldürmeye devam ediyor. Filistin halkına yönelik dünyanın gözü önünde korkunç saldırılar yaşanırken, İsrailli eski subaydan katliamı meşrulaştırmaya yönelik skandal açıklamalar geldi. İsrailli subay Eliyahu Yossian, "Gazze'de sivil nüfus yok. İki buçuk milyon terörist var." dedi.

10:03 - 31/10/2023 Salı
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Eliyahu Yossian

Eliyahu Yossian

Bebek katili İsrail güçleri Gazze'de soykırımlarını sürdürürken İsrailli eski subayın katliamı aklamak için Gazzelilere yönelik skandal ifadeleri tepki topladı. İsrailli subay Eliyahu Yossian atıldığı bir televizyon programında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.


"Gazze'de İki buçuk milyon terörist var"


İnsanlık dramının yaşandığı Gazze için kan donduran sözler kullanan Yossian,
"Gazze'de sivil nüfus yok. İki buçuk milyon terörist var."
diyerek Tel Aviv yönetiminin insanlık dışı politikasını savundu.

Eliyahu Yossian

Saldırılar hız kesmeden sürüyor


Öte yandan İsrail'in uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırıları, şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor.


İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze genelinde yaklaşık 300 yerin vurulduğu belirtildi.


Hedef alınan yerler arasında, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait tanksavar füzeleri ve roketlerin atıldığı noktalar gibi “askeri noktaların” olduğu öne sürüldü.



#İsrail
#Gazze
#Filistin
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