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Dünya

Irak heyeti Süleymaniye Havalimanı’nı inceledi

Terör örgütü PKK’ya karşı Irak’la atılan adımlar sonuç veriyor. Türkiye, Süleymaniye Havalimanı’nda PKK’ya sevkiyat yapıldığı için buradan uçuşları durdurma kararı almıştı.

Rabia Şenol
04:00 - 6/07/2024 Saturday
Güncelleme: 06:34 - 6/07/2024 Saturday
Yeni Şafak
Süleymaniye Havalimanı
Süleymaniye Havalimanı

Irak Parlamentosu Ulaştırma Komisyonu'nun havalimanında incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Yeni Şafak’a konuşan Kerküklü Araştırmacı-Yazar Meral Saatçi, “Türkiye’nin uçuşları yasaklaması, ciddi bir güvenlik önlemi. Irak Meclisi Ulaştırma Komisyonu’ndan oluşan bir heyet, geçtiğimiz gün havalimanının neden bu yaptırıma maruz kaldığını araştırmak için incelemelerde bulundu. Henüz bir sonuç çıkmadı ama PKK tarafından nasıl kullanıldığı günyüzüne çıkacaktır” dedi. Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi de Irak yönetiminin geç de olsa PKK varlığının sadece Türkiye’yi değil, Irak’ın da güvenliğini tehdit ettiğini öğrendi” diye konuştu.


#Irak
#Süleymaniye
#terör örgütü
#PKK
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