Irak heyeti Süleymaniye Havalimanı’nı inceledi

Irak Parlamentosu Ulaştırma Komisyonu'nun havalimanında incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Yeni Şafak’a konuşan Kerküklü Araştırmacı-Yazar Meral Saatçi, “Türkiye’nin uçuşları yasaklaması, ciddi bir güvenlik önlemi. Irak Meclisi Ulaştırma Komisyonu’ndan oluşan bir heyet, geçtiğimiz gün havalimanının neden bu yaptırıma maruz kaldığını araştırmak için incelemelerde bulundu. Henüz bir sonuç çıkmadı ama PKK tarafından nasıl kullanıldığı günyüzüne çıkacaktır” dedi. Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi de Irak yönetiminin geç de olsa PKK varlığının sadece Türkiye’yi değil, Irak’ın da güvenliğini tehdit ettiğini öğrendi” diye konuştu.